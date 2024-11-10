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男童超市奔跑致跌倒！　媽質問為何無店員扶起…還怒「砸店」

記者廖翊慈／綜合報導

湖南長沙一名男童日前在一家盒馬超市內奔跑，不小心跌倒摔傷，且出現短暫暈厥。男童母親表示，目前兒子仍在昏迷中，質疑為何事發當下，超市內無店員去扶起孩子。她因此事回到超市，並大砸店內商品，並要超市給予賠償。

據《上游新聞》報導，醫師診斷，男童此次跌倒造成「多處損傷、腦震盪、右側頂部頭皮血腫」。男童的母親當下就將責任，歸咎於該間盒馬超市。

監視器畫面顯示，男童在超市內狂奔，疑似準備轉彎時滑倒，整個人面部朝下，倒在地上數秒都未起身，周圍也無人上前幫忙。

▲▼男童在超市跌倒。（圖／翻攝自微博）

▲ 男童在超市跌倒。（圖／翻攝自微博）

▲男童媽 。（圖／翻攝自微博）

▲男童媽砸店 。（圖／翻攝自微博）

該間盒馬超市的相關負責人對此表示，「他自己不小心在店裡摔倒了，孩子的媽是說想讓我們賠錢，我們覺得可以走法律途徑，這件事肯定跟我們沒什麼關係的。」雙方至今尚未達成和解。

相關影片引起網友熱議，「公共場合自己管不好小孩，小孩自己跌倒，那你是不是還要怪地上太滑」、「影片裡摔倒的小孩，自己左腳踩右腳摔倒，也算是個人才！另外我建議，爸媽直接從婦產科醫院開始告，畢竟不生出來就不會跌倒」、「這種還好沒人扶，扶了不是更無賴」、「家長在，為啥家長不第一時間上前扶，又不是沒有家屬」、「在家裡跌倒，豈不是要把自己家砸了」。

還有人指出，「店員看到她兒子暈倒，不知道什麼原因暈的，肯定不敢隨便扶，需要醫護人員初步判斷，能否移動，才好動作」、「任何人都沒有對陌生人的紓困義務，何況有時候扶反而不好，隨便移動會導致更嚴重的後果」、「一般看見倒地不起的人不會輕易扶，因為不知道傷到哪裡，如果攙扶不當，非常有可能對傷者進行二次傷害」。

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