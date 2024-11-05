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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸藝術家中華文化之旅　湖南「求同存藝」展出百幅優秀畫作

▲▼ 兩岸藝術家交流 。（圖／讀者提供）

記者任以芳／湖南報導

「求同存藝」—2024海峽兩岸中華文化(版畫)交流活動日前在湖南長沙啟動，在湖南省圓點美術館展出近100幅兩岸藝術家的優秀畫作。來自兩岸40多位藝術家參訪湖南博物院，前往湘西進行藝術寫生、筆會交流。

啟動儀式上，近百幅兩岸藝術家的精彩畫作亮相，這些作品凝聚著藝術家們的藝術筆觸和溫潤情感，熱情謳歌讚美中華文化的源遠流長。除線下展覽外，本次畫展也有網上展館，方便更多的兩岸民眾，尤其是台灣民眾可以在雲端觀看展覽，共享這場藝術交流。

中國是版畫的故鄉，作為一種獨特藝術形式，是藝術家通過刻刀、油墨等工具在板材上精心雕琢，創造出一幅幅精美絕倫的作品。它可以呈現細膩線條和豐富色彩，展現強烈的黑白對比和獨特質感，同時具有可複製性，在藝術傳播方面具有獨特優勢。

▲▼ 兩岸藝術家交流 。（圖／讀者提供）

▲ 兩岸藝術家前往湖南長沙交流中華藝術之美  。（圖／讀者提供）

「借用版畫率性真摯的感染力、直白衝擊的表達力，體現湘台藝術家在兩岸文化藝術交流中的作為、貢獻、擔當。」湖南省委台辦主任曾智夫說，「兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，湖南將通過多種形式的中華優秀文化交流，為兩岸藝術家搭建弘揚傳承中華優秀傳統文化的平台。」

台灣藝術家賴振輝表示，以「求同存藝」為名是對活動的最佳詮釋。因為藝術沒有標準答案，只有差異和獨特性，藝術不能隔絕，所以交流就變成一件很重要的事情。

他也強調，每一位藝術家都充滿個性，只為共同尋求中華文化藝術的「美」。他們也希望兩岸可以持續交流，也熱情邀請湖南藝術家有機會到台灣來進行創作展覽，尤其是青年藝術家之間持續交流合作。

「求同存藝」—海峽兩岸中華文化交流活動，多年來成為湘台文化交流重要活動之一。湖南擁有悠久的歷史、燦爛的文化，自古有「古道聖土」「屈賈之鄉」和「瀟湘洙泗」的美譽。湘台歷史淵源深厚，目前60萬在台湘籍人士及其後裔、3.4萬對湘籍陸配，擁有深厚情感。
 

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