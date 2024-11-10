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大陸 大陸焦點 特派現場

67歲翁挑媳婦！竟「自己留著用」每晚抱著睡　狠甩妻娶了她

一名67歲老翁原本替兒子物色老婆，沒想到卻臨老入花叢，與年輕女子搞婚外情。（示意圖，pixabay）

▲老翁原本替兒子物色老婆，沒想到卻臨老入花叢，與年輕女子搞婚外情。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

大陸一名67歲男子原本想幫兒子娶老婆，於是便四處物色對象，後在菜市場邂逅一名外型亮眼的30歲女子，2人在互動過程中，男子對女子的勤儉持家印象深刻，2人互生情愫，最終發展成忘年之戀，男子更為此決定與妻子離婚。

大陸藝人塗磊主持的婚戀節目《愛情保衛戰》常有讓人意想不到的愛情故事！其中一集請來了一名67歲的男子上節目分享自身的戀愛經驗，原本他為幫年紀漸長的兒子解決終身大事，親自替他四處物色合適的對象。某天他在菜市場結識了一位年輕貌美的30歲女子，打算讓她當自己的兒媳婦，豈料最後變成兒子的「後媽」。

這位「後媽」在節目中一亮相就驚豔全場，就連塗磊與在場來賓都直誇她很美。這位男子接著透露原本自己打算撮合兒子與這位30歲女子，但一切都是他自己一頭熱，兒子根本已經有女朋友，反而30歲女子卻看上這名男子，主動向他示好，最後他瞞著妻子與女子發展了婚外情，每晚還抱著小三入眠。

男子最後在節目上表明心跡，執意想離婚娶小女友，甚至深情獻唱給小女友，沙啞的歌聲打動了女子的芳心，讓她感動到點頭答應嫁給他。這場忘年不倫戀讓眾人都十分傻眼，不過還是衷心祝福這段跨越年齡的戀情能開花結果。


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