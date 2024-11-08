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川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國

川普當選可能有利於中國，小笠原欣幸撰文做出6點分析。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

共和黨川普時隔4年再度挑戰美國總統大位，成功擊敗民主黨賀錦麗順利當選，即將重返白宮。川普上次任期後期對中國態度強勢，贏得不少台灣民眾青睞，然而時隔4年，國際局勢已然不同，川普這次競選還說「台灣應該付保護費」，引發台灣人民擔憂。如今他再次當選，是否影響美中台關係，備受關注，日本學者小笠原欣幸撰文分析未來可能的發展，認為川普當選可能是台灣「惡夢」的危險徵兆，「局勢恐將有利於中國」。

長期關注台灣政治局勢的日本東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸，針對川普當選後的美中台局勢撰文分析，今（7日）刊登於《東洋經濟》，並將翻譯版本發表於臉書。

小笠原指出，川普當選可能造成對中國嚇阻的結構受衝擊，局勢恐將有利於中國，針對未來可能的發展，做出6點整理，其中包括：

一、對台灣不友善的言論。川普受訪時曾說「台灣偷走美國晶片生意」及「台灣沒有交保護費」等說法，且他的前幕僚也曾透露，川普曾極度輕視台灣，這點和拜登總統一再肯定「民主台灣」的言論形成強烈對比。

二、第一任川普政府時期雙邊友好。他提到，2018年之後，川普政府開始將中國視為競爭對手，明確展現重視台灣的立場。2019年更宣布出售F-16戰機等大型軍備，當時台灣的蔡政府成功深化與川普政府的合作關係，這對沒有正式外交關係的台灣而言是重要的成果，也因此2020年台灣有許多期待川普連任的聲音，從這段歷程來看，台灣似乎不用對川普當選抱持警戒，台灣也有評論仍對川普寄予厚望，認為先前之前的言論只是選戰期間的發言。

三、既定成見的台灣印象。小笠原認為，川普輕視台灣的言論並非只出現一次，從川普一再重複諸如「台灣偷走美國的晶片生意」等言論，可見川普本人已有這樣的成見束縛，就算有人向他解說，也難以改變其想法，這對台灣而言絕非好事。且川普第一任期內，推動重視台灣政策的政府高層，如今大部分已經離開了川普的核心圈。

四、極端要求增加國防支出恐引發「疑美論」。川普所謂的保護費一說，和共和黨系的專家論調一致，認為台灣應該提高國防支出，至少要到GDP的5%，但這可能會被解讀接下來就是要求台灣自行負責房為，如此以來可能在台灣引發的「疑美論」，將是中國共產黨期待的發展。

五、政府人事發展。川普第一任期的國務卿、國防部長、國家安全顧問及其他要職，基本上都由充分理解台灣微妙地位和戰略重要性的人士擔任，這些人都出身於重視美國國家利益的菁英階層，他們這些利用川普總統不拘泥於政策細節的特性，陸續推動重視台灣的政策，但這些人如今已經離開，各界預期，川普第二任期已經累積足夠自信去處理這些事務，會安插唯命是從的人選，外交和安全政策將更強烈反映川普個人意志。但因為美國輿論整體也傾向提防中國，新政府可能會安排對中強硬派人士，是否有實質強化台灣安全的意願，還需要時間來判斷。

六、願悲觀論僅是杞人憂天。小笠原認為，川普當選對台灣的影響近似於「惡夢」，不過觀察選戰後期川普優勢之際的台灣評論，也有不少認為美中對立的結構必將持續，因而消除疑慮的論述，例如像是說美國的重要性不變，不論誰當選都不會對台灣不利，且川普的不確定性對中國而言也同樣存在，反而中國會更為困擾等等。而小笠原表示，這些樂觀論調可能也包含為了因應川普衝擊效應的風險管理心理。

他坦言，要預測川普確實很難，以他的立場來說，也希望4年後被別人說「悲觀論並不正確」，但仍需要將台灣的安全保障環境可能產生的變化這件事放在心上，希望這篇論述只是杞人憂天。


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