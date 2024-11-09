珠海上空大秀「落葉飄」！　蘇-57企圖奪回軍火市場

▲編號054的蘇-57被拍攝到降落在太原武宿機場進行轉場，將在珠海獻出國際航展首秀。（圖／翻攝自騰訊軍事）

軍武中心／綜合報導

作為今年珠海航展最大咖的應邀嘉賓，俄羅斯蘇-57（Su-57）隱身戰機7日率先進行首次的場地適應性訓練，在空中大秀「落葉飄」、大仰角爬升等高難度動作。據了解，這是蘇-57於2020年服役後第一次飛出國門參與航展，可望與中國殲-20、殲-35A同場展示，創下國際航展上同時有三款隱身戰機亮相的記錄。

《南方都市報》報導，蘇-57在當天的首次場地適應性訓練持續7分鐘左右，緊接著下午2點左右，再進行第二次場地適應性訓練，一舉在珠海上空展示「落葉飄」、大仰角爬升等高難度動作。該機採用推力矢量技術，發動機噴管可以偏轉，這幫助蘇-57能在極低速狀態下做出一般飛機做不出的超機動動作，表演效果頗佳。

事實上10月初網路上就已傳出蘇-57將參與珠海航展的消息，但多數人認為俄烏戰爭仍持續進行，俄羅斯應無法在前線抽調這款主力戰機。而這樣的猜測也就在11月3日一架天空數碼迷彩、編號054的蘇-57降落在太原武宿機場，證實了蘇-57參加珠海航展已成定局。這是蘇-57及其原型機T-50自從2010年1月首飛以來，除了本國的莫斯科航展外，第一次到國外參加防務展。

當然蘇-57藉由長期與中國友好關係到訪，最大目的就是能在防務展上能一舉突破西方封鎖，拿回國際軍火市場。大陸軍事博主「科羅廖夫」指出，這次來的這架蘇-57是一架2012年首飛的原型機，曾參加過莫斯科航展，所以不難猜到這不是俄羅斯簡單的宣傳活動，是打算以蘇-57E的型號對外出售。

文章進一步表示，過去兩年由於西方的制裁和在烏克蘭戰場表現不盡如人意，俄制武器裝備出口在全球軍火市場占比跌幅明顯，不少客戶在買不到俄制裝備情況下只能選擇美國、法國或瑞典等西方國家。而兩年後的現在，俄國壓力沒那麽嚴重，同時軍火出口也是最重要的外匯來源之一，便迫不及待參加各種防務展，意圖再次打通銷路奪回市場。

▼疑似2024珠海航展佈展圖流出，顯示俄羅斯蘇-57以及中國殲-20、殲-35A等三款隱身戰機將齊聚一堂。（圖／翻攝自大陸網站）

即便如此在國際制裁的限制下，俄羅斯能選擇的明顯不多，和中國長期友好及珠海航展影響力，成為蘇-57此次獻出飛離國門參加國際航展的處女秀，並被安排在開幕日進行飛行展示，同時展場上也規劃一個單獨展位展出。

但蘇-57是否能實現奪回市場的宏圖，科羅廖夫認為相當不樂觀，原因不僅僅是在烏克蘭表現平平，更致命的是產能，即使從2020年開始算到2023年年底，俄軍也只接收10架量產型，今年年底計劃再接收22架，「即使在戰時，這個生產速度也實在讓人不敢恭維。」