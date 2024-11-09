　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美：520後共機擾台增300%　區域敵手恐測試川普政府底線

▲殲-16。（圖／CFP）

▲圖為共軍殲-16。（示意圖／CFP）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓8日專電

美國印太司令部空軍指揮官施奈德示警，台灣總統賴清德5月就職以來，解放軍在台灣附近的挑釁性飛行行動增加300%，目的在於不戰而勝；美國在印太區域的敵手可能會在川普新政府成立之初測試底線。

施奈德（Kevin Schneider）接受國家廣播公司新聞網（NBC News）獨家專訪。根據今天刊出的報導，施奈德指出，「無論是進入防空識別區，還是穿越台海中線，自（賴總統）就職以來，我們看到這些空中行動增加300%」。

根據NBC彙編的台灣國防部數據，2023年5月到2023年11月，中國侵犯台灣防空識別區335次。中國於今年同期侵犯同一空域至少1085次，比去年增加3倍多。

NBC報導，有些月分的差距更是明顯。例如2023年7月，50架次共機侵犯台灣防空識別區。2024年7月則有210架次，增加逾4倍。

施奈德指出，自賴總統今年5月20日宣誓就職以來，中國空軍維持這種比過去更高頻率的行動。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇對NBC表示，解放軍相關演習是打擊「台獨」分裂勢力及其分裂行動的必要、合法作為，也是對外部干涉及挑釁的警告，這完全符合國際法及一般做法。

施奈德管理日本、韓國、夏威夷、阿拉斯加及關島逾4.6萬名飛行員。他說，北京是他面臨的最大挑戰。中國在組建龐大的火箭軍、空軍、潛艇部隊及網路部隊，利用這些軍力威懾印太國家。

「（共機擾台頻率大增）是伴隨著這些作為的行動，這是欺凌及侵略性的（行為）。」

他說，這是一場施壓行動，以向世界呈現既成事實。「不只對台灣，而且對全世界」。北京持續強化行動，結合軍事、外交、資訊、經濟行動，以達到不戰而勝。

美國官員曾說，2027年可能是兩岸衝突的轉折點，而這一年正好落在川普的第二任期。NBC指出，川普過去不曾承諾在中國軍事入侵時護台。雖然川普多次將美台關係視為交易性質，但他第一任期內的一些高階顧問是台灣最堅定的支持者。

這些人在川普執政時修改對台軍售程序及增加軍售，高階官員也在這段期間訪台，美中關係更為緊張。

目前還不清楚川普在未來4年將如何與中國領導人習近平合作。但據中國政府的說法，習近平在川普贏得今年大選後已與他通話，並表示兩國必須找到相處之道。

施奈德說，中國在2027年可能採取行動的時間點還不明確，但北京的行為變得更加激進，無論是在空中還是海上，北京的行動範圍都延伸到距離中國本土越來越遠的地點。

他指出，中國的目標是將美國趕出該地區，同時強化軍事能力，而北京從美軍在中東的軍事行動中學到這點。

「我們有能力慢慢來，把我們的部隊帶入戰區，建立大型基地，強化戰力，然後在我們選擇的時機，也就是當我們擁有大規模優勢時，確定何時展開行動」，他說。

施奈德表示，北京已經理解這點，現在正在建構能力以防止美國能這麼做，同時間複製美方做法。

他指出，印太區域的對手可能會在川普新政府成立之初測試底線。無論哪一個政黨勝選，機會主義者都會這麼做。美軍已經做好準備，持續向國家領導層提供選項。（編輯：陳承功）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北捷女乘客抖喊：第1次離危險這麼近　長髮哥現身回應
北捷女砍學生！4英雄勇猛壓制　車廂內畫面曝
北捷奪刀警官正面曝光　見侯友宜、局長喊：大隊長好！老師好！
11月秋颱爆發！　未來趨勢曝
勞動部公務員輕生　同事怒曝「長官下令不准蓋白布」
前啦啦隊女神鬆口認「斷聯舊愛」　親揭心碎分手內幕
17歲學生搭捷運「無辜遭砍」滿臉血！原因只是站在她旁邊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗遭控選前策劃「暗殺川普」　他找獄友來幫忙

里約G20峰會「拜登、習近平」確定出席！　獨缺普丁

馬斯克參與「川普、澤倫斯基通話」！　烏克蘭高層證實

美：520後共機擾台增300%　區域敵手恐測試川普政府底線

日本「最高齡」皇室成員病情惡化！　孫女中斷訪英緊急返國

老美口味真重！美警破獲21名「華裔賣淫女」　大媽級長相嚇壞網友

川普新任期大法官人選　台裔何俊宇呼聲高

小學生空手道賽「踹後腦勺」風波　真相大逆轉

選後續漲！特斯拉飆8.19％　美股3大指數創新高

男乘客飛行中伸手「要開機艙門」！遭空服員包圍壓制　影片曝光

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

大巨蛋下水道聽周杰倫？！　昆凌：還是要保持安全

查柯文哲3次便當會！　黃珊珊移送北檢複訊畫面曝光

高雄1歲嬰頭部重創亡！23歲母「2度被通報家暴」　兒身上已有瘀傷

王陽明手錶多到被女兒吐槽：too much！XD #星光雲REELS

伊朗遭控選前策劃「暗殺川普」　他找獄友來幫忙

里約G20峰會「拜登、習近平」確定出席！　獨缺普丁

馬斯克參與「川普、澤倫斯基通話」！　烏克蘭高層證實

美：520後共機擾台增300%　區域敵手恐測試川普政府底線

日本「最高齡」皇室成員病情惡化！　孫女中斷訪英緊急返國

老美口味真重！美警破獲21名「華裔賣淫女」　大媽級長相嚇壞網友

川普新任期大法官人選　台裔何俊宇呼聲高

小學生空手道賽「踹後腦勺」風波　真相大逆轉

選後續漲！特斯拉飆8.19％　美股3大指數創新高

男乘客飛行中伸手「要開機艙門」！遭空服員包圍壓制　影片曝光

老婆約他「喝雞湯」　夫見火辣對話綠炸！

林佳龍指美國要再次偉大「台灣不可或缺」　曝川普推三大友台政策

伊朗遭控選前策劃「暗殺川普」　他找獄友來幫忙

紐約勁旅搶人大戰！大都會、洋基爭相會面索托

屏東小貨車路口轉彎處刁車　內埔暖警幫推車...畫面曝光

刺穿子宮鬧人命！　禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

屏東南州迎王平安祭典11／13登場　交通管制資訊一次看

還原北捷砍人案！女乘客抖喊：第1次離危險這麼近　長髮哥現身回應

假女兒缺錢婦險遭詐47萬　屏東警聯手金融機構今年阻詐逾200件

里約G20峰會「拜登、習近平」確定出席！　獨缺普丁

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

國際熱門新聞

美警破獲21名「華裔賣淫女」　長相嚇壞網友

小學生空手道賽「踹後腦勺」風波　真相大逆轉

男子飛行中要開機艙門　遭空服員壓制

錢包翻出舊彩券　女中3千多萬元嚇哭

信徒大排長龍搶喝「聖水」　廟方：只是冷氣水

特斯拉飆8.19％　美股3大指數創新高

川普新任期大法官人選　台裔何俊宇呼聲高

Donald Trump：王牌兼世界統治者

日本「無碼AV網站」FC2創辦人被逮！

鳥撞壞艙門？行李高空中被甩出機外碾碎

俄飛官同學會「77人差點全滅」

日本「最高齡」皇室成員病情惡化　孫女返國

北韓士兵沉迷A片　赴俄作戰狂看

買好市多「3商品」變浪費陷阱　理財專家：建議去超市

更多熱門

相關新聞

蘇-57珠海上空大秀「落葉飄」！

蘇-57珠海上空大秀「落葉飄」！

作為今年珠海航展最大咖的應邀嘉賓，俄羅斯蘇-57（Su-57）隱身戰機7日率先進行首次的場地適應性訓練，在空中大秀「落葉飄」、大仰角爬升等高難度動作。據了解，這是蘇-57於2020年服役後第一次飛出國門參與航展，可望與中國殲-20、殲-35A同場展示，創下國際航展上同時有三款隱身戰機亮相的記錄。

川普上台「美中貿易戰恐更糟糕」

川普上台「美中貿易戰恐更糟糕」

預付川普保護費　路透：台灣擬擴大軍購

預付川普保護費　路透：台灣擬擴大軍購

CNN：川普回歸對台恐是「雙面刃」

CNN：川普回歸對台恐是「雙面刃」

王金平/以憲法共識　架構台海和平

王金平/以憲法共識　架構台海和平

關鍵字：

台海美中台軍武

讀者迴響

熱門新聞

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

北捷女美工刀砍人！男學生滿臉血求救

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

北捷逃難畫面曝！門前爆推擠乘客尖叫

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

北捷傷人案3分鐘現場還原　保全衝月台就位

快訊／女搭捷運幻聽　持刀劃傷男學生

北捷女車上砍人　目擊者被推擠2車廂逃跑

勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生　同事怒爆內情

17歲男學生北捷遭砍！老師赴醫院探視

更多

最夯影音

更多

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面