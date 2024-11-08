愛將掏空台鹽綠能11億被通緝　檢改砲轟陳菊「放任監委干涉偵辦」

▲台鹽公司前董事長陳啟昱涉嫌背信掏空案遭聲押卻落跑，現正通緝中。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台南地檢署偵辦綠能光電弊案，將前台鹽董事長陳啟昱依涉嫌背信掏空11億元聲押禁見，被台南地院駁回釋放後，二審發回重裁，陳啟昱卻落跑沒再出庭，被檢察官發布通緝，事件發酵引起監察委員王美玉及葉大華申請自動調查，檢改團體8日聲明譴責，請院長陳菊勿放任監委干涉偵辦，並指出台南地院強制處分庭「各種問題積習已久，早已呈現系統失靈」。

陳啟昱曾任立法委員，在陳菊2010年獲選高雄市長時，被延攬為副市長，2016年接任原屬國營的台鹽實業公司董事長，隔年台鹽成立子公司台鹽綠能，全力推動太陽能產業，2021年間，陳啟昱突然以「完成階段性任務」，「另有生涯規劃」等理由辭任董座。

台南檢調單位日前獲報陳啟昱與相關包商，涉嫌背信、非常規交易、偽造文書等罪，經搜索約談後，在8月22日向法院聲押陳啟昱等5名被告，法官陳威龍審理後以罪嫌不足等理由駁回，並在23日釋放5人，經檢方抗告成功，台南地院原定10月31日再度開庭，因颱風停班停課，改期11月1日開庭，陳啟昱人間蒸發。監察院7日發新聞稿指出，將深入調查檢方與法院有無失職及科技監控設備使用程序及時機有無檢討改善等問題。

▲劍青檢改希望監察院長陳菊不要放任監委干涉偵查中個案 。（資料照／記者屠惠剛攝）

對於監察院表態調查陳啟昱事件，劍青檢改8日發表聲明全文如下：

政府應支持嚴辦綠能貪腐 請陳菊院長勿放任監委干涉偵辦

昨(7)日報載，監察院將針對偵辦中之陳啟昱綠能貪腐弊案啟動調查，本會深感震驚，監察院如今竟已明目張膽對偵辦個案進行干預、干擾。本會強烈譴責，聲明如下：

一、南檢偵辦陳啟昱綠能貪腐案，聲押主嫌竟遭南院全部濫予釋放，釀成全員大串供、陳啟昱逃亡之嚴重後果。南院不思立即補救，先擺爛數日延宕開羈押庭，再濫發新聞稿潑髒水混淆視聽，製造院檢互推責任的外觀。

檢方偵辦團隊為偵辦貪腐弊案，本已備極辛勞，承受極大壓力，值此雪上加霜之際，監察院竟公然出手，宣示將開始調查檢方，行徑令人驚愕，請監察院立即停止干預辦案之行為！

二、綠能貪腐已嚴重腐蝕國家，政客勾結不肖廠商，形成政商利益共生結構，若欲扭轉導正，檢方亟需政府支持。今監察院不思支持，反而大舉宣示將對檢方啟動調查，這不禁豈人疑竇：陳啟昱有何通天本事？為何能獨獲監察院之厚愛？政府真的支持偵辦綠能貪腐嗎？

三、此時此刻，檢方正對陳啟昱綠能貪腐弊案積極偵辦中，監察院絕不應假託任何理由，使用任何形式，對個案進行干預或干擾。即便先前高涌誠監委濫予糾正中檢曲棍球案，已引發全國檢察官及輿論之強烈抨擊，但那件都還是司法結案確定以後才開始的調查行為，如今竟已公然、赤裸裸地在偵查中就要啟動對檢方的調查，實令人憤怒至極，更令我們對國家感到憂心！

四、南院「強制處分庭」各種問題積習已久，早已呈現系統失靈，陳啟昱一干主嫌被法官全體無保請回，釀成大串供、大逃亡，僅係冰山一角，今年全國兩次掃黑掃毒行動，各地法院核發搜索票都正常，唯獨台南地院全部駁回，幾十件聲請全部駁回，沒有一件核准！其審查標準明顯異於全國各地，比對全國六都治安刑案犯罪數據，去(112)年台南市刑案每十萬人口發生數、竊盜數、暴力犯罪數、詐欺犯罪數，均為全國最高，且遠高於其他五都。

今年統計迄今台南的竊盜數、暴力犯罪數、詐欺犯罪數，依然高踞全國第一，各項數據依然遙遙領先其他五都。僅以暴力犯罪觀察，台南市刑案每十萬人口發生數竟高達1.94人，遙遙領先第二名新北市的1.14人。如此治安惡劣、詐騙盛行的都市，轄區「強制處分庭」毫無認知，院長只會重申審判獨立，聲請搜索全部駁回，警方即使想守護治安，又能如何？

五、國家問題重重，請政府支持革除貪腐！籲請監察院收手，切勿干預偵辦個案，並祈南院奮起，重建人民信心！