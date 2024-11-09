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持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

北捷板南線昨天（8日）晚間10時許，驚傳持刀攻擊事件，涉嫌傷人的42歲王姓女子疑似出現幻聽，以為男高中生說她壞話，持美工刀攻擊身旁的男高中生，男高中生臉部遭劃血流滿地，王女隨即遭其他乘客制止，警方抵達將其上銬逮捕。 王女今（9日）於海山分局偵訊，下午2時許依殺人未遂移送新北地檢署偵辦。

▲▼ 北捷王女 。（圖／記者陸運陞攝）

▲北捷砍人案，王女移送新北地檢署。（圖／記者戴上容攝）

據了解，持美工刀傷人的王女，有碩士學歷，一年前透過人力派遣公司，在電子工廠從事作業員工作，因合約到期聘僱關係結束，隨後轉介到新北市新莊區化成路某間生技公司從事理貨員，因此王女就有隨身攜帶小型美工刀習慣，王女昨天前往公司辦理離職，隨後獨自到北市善導寺附近散心。

▲▼車廂內畫面內曝光！北捷女砍傷1人滿臉血　帥氣口罩伯上前抓手壓制。（圖／chienchien86授權提供）

▲北捷女砍傷1人滿臉血。（圖／chienchien86授權提供）

王女散心結束，晚間搭乘捷運板南線，準備返回新北板橋租屋處，而搭乘同班車的成功高中二年級的鄭姓男學生，從補習班放學後，與同學2人車廂內閒聊，卻遭王女誤認為在講她壞話還想跟蹤她，於是拿出隨身攜帶的美工刀，攻擊鄭姓男高中生，造成臉部約5公分劃傷，一旁4名乘客連忙上前制止。

王女遭民眾制止後，並被壓制在地，警方抵達後，經釐清案情隨即將王女上銬帶回派出所，王女向警方坦承持刀傷人，製作相關筆錄後，下午2時許依殺人未遂移送新北地檢署偵辦。

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