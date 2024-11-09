台中男酒後騎電動滑板車「後面還載辣妹」　拒測挨罰4800

記者鄧木卿／台中報導

台中市48歲洪姓男子日前凌晨踩著電動滑板車，後面還載著1名女性友人，一見巡邏員警趕緊停下改走路，但難逃員警法眼，員警一靠近聞到濃濃酒味，當場告誡即使電動滑板車仍然禁止酒後使用，洪男擔心酒測值超標拒測，當場收下4800元罰單。

▲▼酒後騎電動滑板車也不行，台中男子拒測苦吞4800元罰單。（圖／民眾提供，下同）

台中市警一分局民權派出所員警日前凌晨5點多，在中區的三民路、光復路交叉口，發現1輛雙載電動滑板車，站在滑板車上的洪男一看到員警攔查其他車輛時，立即雙腳踩地，與同行女性友人改採步行，企圖閃避攔查。

然而，這一舉動不但沒有躲過巡邏員警，反而引起員警注意，經上前攔查，洪男身上散發濃烈酒精味，要求接受酒精測試，洪男擔心酒測值超標，拒絕接受酒測，員警依法對其違規行為進行舉發，並查扣電動滑板車。

第一分局呼籲，按道路交通管理處罰條例第69條規定，電動滑板車等其他個人行動器具屬其他慢車，如酒後駕駛電動滑板車，可依同條例第73條第2項處慢車駕駛人1200元以上、2400元以下罰鍰，當場禁止駕駛，如拒絕酒測，則依同條第3項處4800元罰鍰，當場禁止駕駛，提醒市民喝酒後就不應該駕駛任何類型的交通工具，確保自己和他人的安全。