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呂政璋閃辭台金聯董座　藍委：賴政府荒唐不堪的人事安排

▲▼立委許宇甄出席國民黨團召開「基隆人力挺善樑 全力守護基隆人的幸福！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣金聯董事長呂政璋上任僅三天便閃電辭職，立法委員許宇甄批評，這一荒唐不堪的人事安排，徹底揭穿了賴清德政府用人的「標準」，不重專業、不重績效，唯一條件只用「信賴人士」，寧可傷害全台灣人民的心靈，拿國家名器徇私營利，讓全球媒體看台灣的笑話，也絕不損害自己人的利益。「用人唯親」的用人哲學，不僅無視國家資產的價值，更是對全體台灣民眾智慧的莫大侮辱。

許宇甄指出，回顧這場鬧劇，民進黨政府無視各界質疑，急切地在台灣金聯召開臨時董事會，強行通過毫無金融背景、家族捲入財務爭議的呂政璋任命案。然後花費納稅人的金錢，盛大舉行交接典禮。而呂政璋在就任典禮上滿口「番薯毋驚落土爛」的台灣話，自稱「台灣囡仔」，以「親民」姿態博取關注，還說要以自己的「大戰將」姿態幫助台灣金聯「再轉型」。但這一切的豪言壯語，在三天後卻成為笑話，呂政璋閃電辭職，理由竟是「個人生涯規劃」。這種隨意妄為的行徑，分明是在戲弄台灣人民，簡直把台灣囡仔的身份當作笑話。

許宇甄接著批評，這次人事案顯示，賴政府用人只看「關係」不看「專業」，呂政璋之所以能高升，不過是仰仗與民進黨高層的密切關係。賴清德總統為了鞏固權力，整個國家機構淪為其政治酬庸的場地，完全無視公共機構的責任與穩定性。台灣金聯肩負保護國家資產的重要責任，但賴清德卻派一個毫無金融背景且捲入醜聞的人擔任董事長，這不僅是對專業的蔑視，更是對台灣民眾的莫大羞辱。

許宇甄指出，「信賴」已成了賴政府的分官密碼，只要清德宗高興，他可以容忍自己人在高官厚祿中任意穿梭，予取予求，已經徹底踐踏了民眾對政府的信任，但是施俊吉擋人財路被拔官的指控使輿論大炸鍋，逼得呂政璋不得不在上任72小時後火速請辭，企圖為賴清德總統徇私用人的胡亂行為進行止血。如此荒唐的鬧劇讓我們不禁要問，賴政府斷臂求生的做法是在侮辱全體民眾智慧？

許宇甄強調，萬有紙廠土地標售問題重重，各方有力人士都想介入分一杯羹，賴政府卻扛不住各方牛鬼蛇神的壓力，突然撤換台灣金聯前董事長施俊吉，賴清德政府應向全民交代這次荒謬人事任命的決策過程。台灣人民不會接受這樣的愚弄，國家資產不容賴政府操弄，公共機構更不是賴清德的「人情交換所」，若賴政府再不懸崖勒馬，繼續用這種腐敗不堪的方式任人唯親，民眾的忍耐終將達到極限，賴清德必將為此付出沉重代價。
 

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