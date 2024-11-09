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向北捷4英雄致敬！中捷長髮哥引《芙莉蓮》金句：努力過的都是戰士

▲▼ 。（圖／資料照）

▲長髮哥在中捷砍人事件中，臉部留下長長疤痕。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台北捷運昨（8）日晚間發生女子持刀傷人事件，造成1名高中生臉部遭到劃傷，幸剛好在場的「口罩伯」警務正薛先得立刻上前奪刀，並有另三名男子挺身而出協助壓制歹徒，未釀成更大事故。對此，在中捷隨機砍人案英勇奪刀的「長髮哥」接受採訪表示「現場不少人選擇幫忙，再次感受到人性光輝」，並再度引用動漫《葬送的芙莉蓮》裡的經典台詞「努力過的都是戰士！」向四人致敬。

「長髮哥」許瑞顯在今年5月中捷砍人事件，為阻止手持雙刀的兇嫌繼續傷人，勇敢抵抗歹徒，造成自己臉部有15公分撕裂傷，保護了整車乘客。台中市長盧秀燕為感謝許男，除捷運可終身免費搭乘，也進行市民表彰。

針對昨晚北捷事件，許首先表示，祝福受傷的高中生早日康復，他接著說，認為「那個幫忙奪刀的警察大哥很帥很厲害」，且現場還是有不少人選擇上前幫忙，令他再次感受到人性的光輝。

記者詢問，看到新聞消息後，是否會回想到當時（中捷事件）情境？他說，「會回想到，但不會害怕，只覺得該名受傷的高中生立場跟我們相似，希望他沒受到太大的傷害」。

他也引用《葬送的芙莉蓮》裡的角色「艾冉」說的台詞「努力過的都是戰士」，向昨晚挺身而出的勇敢民眾致敬。

42歲王姓女子8日晚間搭捷運板南線時，突然拿出預藏的美工刀，朝身邊乘客揮舞，導致站在一旁的17歲男學生臉部遭劃傷約3公分，現場的台北市警局防治科警務正薛先得見狀立刻上前奪刀壓制；警消獲報，火速在板橋新埔站內將王女上銬，並將受傷的男學生送醫，全案依殺人未遂罪偵辦。

▲北捷持刀傷人事件，4名乘客衝上壓制王女。（圖／chienchien86授權提供，下同）

▲北捷持刀傷人事件，4名乘客衝上壓制王女。（圖／chienchien86授權提供，下同）

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