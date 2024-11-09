北捷勇警還原現場！　「北捷砍人女」嗆：我不想告訴你

記者黃翊婷／綜合報導

北捷新埔站8日晚間發生傷人事件，42歲王姓女子疑似出現幻聽，竟持刀揮砍一名17歲高中生，導致學生臉部受傷。當時第一時間上前奪刀壓制王女的「口罩伯」，其實是台北市警局防治科警務正薛先得，他形容，事發當下民眾如電影般奔逃，王女被制止時只說了一句話就不再開口。

▲第一時間制止王女的「口罩伯」，是台北市警局防治科警務正薛先得。（圖／chienchien86授權提供）

王女8日晚間搭乘台北捷運到板橋新埔站，疑似出現幻聽，感覺自己遭人跟蹤，竟在準備下車時，拿出預藏的美工刀朝身邊乘客揮舞，導致站在一旁的17歲高中生受傷，臉部遭劃出一道大約3公分的傷痕。

而在現場民眾拍下的影片中，男學生滿臉鮮血驚恐站在一旁，見義勇為的民眾衝上前搶奪王女手中的美工刀，並將她控制在車門附近。另外還有民眾上前關心受傷學生，學生當下表示，「她拿刀砍我」。

▼▲王女被壓制在地，車廂地板還留有血跡。（圖／翻攝自記者爆料網）

第一時間出手制止王女的口罩伯，其實是台北市警局防治科警務正薛先得。根據《聯合新聞網》報導，薛先得形容，事發當下民眾宛如電影般倉皇奔逃，他上前奪刀並壓制嫌犯後曾詢問為何要持刀傷人，對方僅回答「你又不是警察，我不想告訴你」。

事後，薛先得看到有其他警察趕到現場處理，自己便低調離開了。目前，王女已經被警方帶回派出所接受調查，受傷的學生也在家屬的陪同下前往醫院治療，傷勢並無大礙，全案將朝傷害罪方向偵辦。