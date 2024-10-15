陸教師校內開車「撞死7歲女童」　外婆崩潰：一手養大的孩子沒了

▲女童生前照片。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南洪江一名母親14日指控，7歲的女兒12日在校內被撞死，肇事者為一名譚姓男老師。該名母親質疑，校內明明有規定不能開私家車進入校園，為何譚老師可以，甚至還有2名學生受傷，校方至今仍想掩蓋此事。當地警方14日也回應，該起事故屬實，造成1死2傷。

據《極目新聞》報導，該名母親在社群平台上傳一段影片，影片中的她撕心裂肺地哭喊，被撞身亡的女兒才7歲，是她的父母一手拉拔長大的，車禍的驟然發生，讓兩位老人無法接受，痛不欲生，孩子的外婆一夜之間，頭上長滿了白頭髮，還直呼「孩子就這樣沒了」，希望有相關部門能為他們一家主持公道。

▲發生事故的學校。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

洪江市的相關部門指出，目前已成立了由政法、教育、公安、衛健等部門組成的聯合工作小組，全面開展救治、調查和善後處置相關工作。

警方經查，39歲的譚姓男老師在12日上午10時左右，駕駛自家轎車在雪峰鎮中心學校，運送學校運動會籌備物資時，發生了事故，撞倒3名學生，其中1名學生經醫院搶救無效死亡，2名學生受輕微傷。

警方指出，事發當天，譚男因涉嫌過失致人死亡罪，已被警方刑事拘留，案件在進一步偵辦中。聯合工作小組也正對事件，進行善後處理中。