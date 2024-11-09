吃不起的高麗菜！台南市場「1顆賣200元」　產地1顆僅22元

▲議員轟高麗菜吃不起！台南市場1顆賣200元。（圖／台南市議會）



記者許力方／綜合報導

台南市議員李文俊發現，颱風遠離且台南並未受風災影響，菜價卻居高不下，菜市場一顆高麗菜竟要價200多元，與產地價差高達十倍，引發民怨「吃不起」，質疑是盤商藉颱風哄抬價格。

李文俊掏出早就備好的高麗菜質詢，過去颱風來臨菜價就飆漲，他這次去菜市場買了一顆高麗菜，菜販算他便宜一斤70元、一顆3斤賣他210元。據農民攤商陳情，在產地收購價格低，為什麼市場零售價格卻降不下來，是政府控制不當，還是有人把手伸進市場調整物價機制，哄抬價格？這種菜價，學生的營養午餐吃得起嗎？

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▲颱風後高麗菜價飆漲。（圖／資料照）



李文俊直指，這次颱風風災沒影響到台南，南部地區都放假3、4天，但沒風沒雨只有聽到颱風，颱風還沒進來，菜就起價，是哪個環節出問題？一顆高麗菜產地價大概22元，到了菜市場，一顆高麗菜就賣到200多元，中間價差高達十倍，讓許多民眾哀怨哪裡吃得起？

「中盤商那邊菜就都貴了！」李文俊痛批，台南市的菜價從9月底山陀兒到現在，依舊在高峰，聽到颱風要來，差不多就漲3成，颱風後又漲3成，差不多就漲了6成，高麗菜價格飆升幾乎都被中間商賺走，若不是要反映高菜價，他根本不敢踏進菜市場，因為攤販罵、買菜的民眾也罵，罵菜價降不下來。

李文俊要求市長為市民、農民、攤商請命，管控源頭盤商，穩定菜價。對此，市府回應，將會同消保官、法制處實際走訪市場了解，市長黃偉哲也看不下去，表示台南是高麗菜產地，成本應該比較低，菜價高很不合理，將向中央建議，提出管制菜價的配套措施。