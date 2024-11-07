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黃偉哲為蚵農請命　希望中央加速通過復養補助

▲台南市浮筏式牡蠣養殖產業放養面積1400公頃，由於11月康芮颱風襲台，造成棚蚵棚毀損，蚵棚懸掛84萬串蚵苗亦因颱風滅失。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市浮筏式牡蠣養殖產業放養面積1400公頃，由於11月康芮颱風襲台，造成棚蚵棚毀損，蚵棚懸掛84萬串蚵苗亦因颱風滅失。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市浮筏式牡蠣養殖產業放養面積1400公頃，產量超過5千噸，產值超過5億元，蚵民2024年申報放養7211棚，自10月1日起陸續拖出外海放養，但由於11月康芮颱風襲台，造成淺海浮筏式牡蠣養殖共179戶5716棚蚵棚毀損，蚵棚懸掛84萬串蚵苗亦因颱風滅失。

黃偉哲市長立即指示啟動淺海浮筏式牡蠣養殖專案輔導措施，補助由漁會確認之受災戶，補助復養費，本案市府將動用相關經費，並待中央補助款下來後再辦理歸墊。

▲台南市浮筏式牡蠣養殖產業放養面積1400公頃，由於11月康芮颱風襲台，造成棚蚵棚毀損，蚵棚懸掛84萬串蚵苗亦因颱風滅失。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局陳仲杰代理局長也表示，台南市淺海浮筏式牡蠣養殖，2024年10月1日開始，蚵民會陸續把蚵棚下水並拖至沿海放養，再於隔年3～6月牡蠣收成後將蚵棚拖回做後續處理；惟今年11月康芮颱風過境，其夾帶強烈西南氣流導致尚在放養中蚵棚遭受衝擊，其中5716棚的蚵棚流失，爰導致所放養之蚵苗死亡，蚵民損失嚴重，然台南市海域因尚在申請納入漁業權管理，故未符合農業部天然災害救助對象，而蚵民重新編製新蚵棚及購置蚵苗所需經費不貲；所以，市府本照顧受災蚵民，予以專案補助先行代墊購置蚵棚、苗以利復養，以利減輕漁民負擔。

陳仲杰代理局長指出，市府已請農業部研擬產業輔導的補助措施，希望比照有漁業權的補助標準每棚6000元，讓台南市蚵民能挺過這次天災，從產業寒冬中走出來，再造台南市牡蠣產業新氣象。

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