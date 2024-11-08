快訊／1歲嬰頭部重創亡解剖　母長期凌虐！狠父不制止5萬交保

▲高雄1歲嬰「骨折頭破」亡，母親同居人（紅圈者）知情不報被列被告，5萬元交保。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名1歲大男嬰6日因頭部創傷被送急診、7日宣告不治，因男童顱骨骨折、顏面多處挫傷，檢、警懷疑23歲母親吳女涉有重嫌，向法院聲請羈押獲准，檢方今（8）日進行男嬰遺體複驗，查明確切死因，而吳女已結婚但尚未登記的李姓同居人被檢察官改列被告，檢察官複訊後，認為李男知道同居人打小孩而不制止或通報，訊問後諭知以5萬元交保。

全案發生在6日下午3點左右，吳姓生母聲稱，1歲3個多月大的兒子從床上摔下，導致頭部外傷，她發現情況不對勁，才緊急將兒子送醫，遺憾的是，經過一天搶救，男童仍不治身亡。

檢方介入調查後發現案情不單純，男嬰去年就被通報家暴，疑似有受虐的情況，如今傷重不治身亡，吳女涉嫌傷害致死罪，且罪嫌重大。檢方複訊後，向橋頭地院建請羈押禁見，橋頭地院7日晚間裁定羈押。

檢察官今日上午在殯儀館對男童遺體進行解剖複驗，查明確切死因，涉嫌重大的生母吳女昨晚遭橋頭地院裁定羈押，上午被帶到高雄殯儀館認屍，她頭戴安全帽走入，被問及「為什麼打小孩？是故意的嗎？」、「曾被婆婆通報施虐」，全程不發一語。

男童生母的李姓同居人（30歲）在複驗的臨時偵查庭中，被檢察官認為他因為有保證人地位，知道同居人毆打小孩而不制止或通報，訊問後列傷害致死罪被告，而李男被移送橋頭地檢署複訊後，認定他知情不作為，諭知5萬交保候傳。