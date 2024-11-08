快訊／高雄1歲男嬰頭部重創亡！檢相驗查死因　23歲母殯儀館認屍





▲高雄1歲男嬰頭部重創亡，23歲生母（頭戴安全帽）被帶往殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄一名1歲大男嬰6日因頭部創傷被送急診、7日宣告不治，23歲母親吳女因為涉有重嫌，全案仍在釐清當中。檢方今（8）日進行男嬰遺體相驗，查明確切死因，吳女也被檢方帶到高雄殯儀館認屍，她頭戴安全帽走入，全程不發一語。

▲高雄1歲男嬰頭部重創亡，23歲生母（頭戴安全帽）被帶往殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

男嬰頭部重創身亡事件引發社會關注，檢方今上午複驗查明確切死因，涉嫌重大的生母吳女昨晚遭橋頭地院裁定羈押，上午被帶到高雄殯儀館認屍，她頭戴安全帽走入，被問及「為什麼打小孩？是故意的嗎？」、「曾被婆婆通報施虐」，全程不發一語。

據了解，男嬰的母親聲稱，兒子6日下午3點左右從床上摔下，導致頭部外傷，她發現情況不對勁，才緊急將兒子送醫。遺憾的是，經過一天的搶救，男童仍舊不治身亡。

檢方介入調查後，發現案情不單純，男嬰去年就被通報家暴，疑似有受虐的情況，如今傷重不治身亡，吳女涉嫌傷害致死罪，且罪嫌重大。檢方複訊後，向橋頭地院建請羈押禁見，橋頭地院7日晚間裁定羈押，全案仍在調查當中。