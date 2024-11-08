陳永康韌帶斷裂拄拐杖進議場　黃國昌送花、韓國瑜關心傷勢

▲陳永康因財委會衝突受傷，黃國昌送花慰問。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院財政委員會6日審查《財政收支劃分法》部分條文修正草案，藍綠爆發激烈肢體衝突，高齡73歲的國民黨立委陳永康在推擠過程中受傷，就醫後發現膝蓋韌帶斷裂。陳永康因傷勢仍嚴重，一早的黨團大會請假，隨後才進入議場，進入議場時拄著拐杖，一跛一跛緩步前進，立法院長韓國瑜宣布休息時，也上前關心陳永康傷勢，民眾黨立委黃國昌則送上花束致意。

據了解，陳永康為了在第一線保護議事人員，1人擋住4名綠委，在嚴重推擠下，膝蓋半月軟骨及韌帶造成嚴重撕裂傷，經過一夜疼痛，昨天才到台北榮總做X光及做完核磁共振，膝蓋內抽出約50cc積血。

藍委透露，一開始大家都不知道陳永康的狀況，是陳永康私下向黨團幹部說明病況，經其他藍委關心，陳永康才在內部群組對外說明，言辭中也透露，「雖仍甚痛，但打過麻藥可控制」。

陳永康雖然一早的黨團大會未出席，但仍赴立法院院會，不過他右手拄著拐杖，走路一跛一跛，行動時還需要助理們稍微攙扶，看上去相當辛苦。

立委徐巧芯今早上受訪指出，他現場看到綠委蔡易餘跟陳永康對上，後來為了保護議事人員才受傷，事後黨團幹部也有去慰問，從照片上看起來並無大礙，但診治過程很辛苦。

徐巧芯更直接點名，傷害陳永康的有蔡易餘，前面衝撞的還有綠委郭國文、鍾佳濱，女性部分則是賴惠員跟陳培瑜不斷在推擠。