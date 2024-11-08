銀髮族常被騙！大阪研擬「ATM前禁用手機通話」引熱議

▲日本大阪府將研擬新條例，直接禁止民眾在ATM前接電話。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

近年來詐騙事件層出不窮，其中高齡人士常常成為詐騙集團的目標，就有一種詐騙手法是誘導銀髮族至ATM操作轉帳，讓他們在不知不覺間取出存款，可能一不小心就被撈走一生積蓄。為此，日本大阪府研擬了相關條例，將直接禁止民眾在ATM前接電話。

根據日媒《讀賣新聞》報導，由行業組織專家及業界高管組成的大阪府「特殊詐欺對策審議會」，在5日公布一項新計畫，為了防止高齡人士成為詐欺的受害者，將考慮禁止民眾在操作ATM時使用手機通話。

報導指出，該團體呼籲銀行等金融業者應強制執行相關對策，並對條例進行修訂，而大阪府也計畫在明年2月的府議會中提出「大阪府安全城市建設條例」修正案，若此修正案順利通過，將成為全日本首例。

大阪府知事吉村洋文則向媒體表示，針對這樣的行為，很難納入處罰條款，因此不會作為單純的理念性條例，而希望以法律上的「義務」形式來規定，同時希望各金融機關協助進行宣導。

消息一經曝光後，有一票網友並不買單，「使用手機的老人會被判刑或罰款嗎？」、「如果禁止打電話，詐騙集團只會想到另一個新方法」、「不該讓金融行業背上不必要的負擔」、「『ATM前禁止打電話』不要制訂荒謬的法令」、「直接阻斷收訊，或增加攝影機不就好了」、「即使我們這樣做了，也不一定會減少銀行轉帳詐騙和車手的數量」。

但也有人認為，「我認為這是一個很好的措施，我可能會看我的智慧型手機，但我幾乎不會打電話」、「如果能推廣到全國就更好了」。

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