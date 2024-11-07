銀杏颱風眼清楚「有強颱水準」　專家示警2地大雨等級

▲銀杏颱風眼非常清楚，結構極佳，應該有強颱的水準。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱「銀杏」即將登陸呂宋島東北角，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，銀杏颱風眼清楚，結構極佳，應有強颱的水準，但範圍很小，強風豪雨集中在颱風眼牆處，宜蘭、東北角一帶累積雨量可能來到大雨等級。

吳聖宇今在其臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，銀杏颱風即將登陸呂宋島東北角，颱風眼非常清楚，結構極佳，應該有強颱的水準，不過範圍很小，強風豪雨大概就只集中在颱風眼牆處。

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▲銀杏颱風即將登陸呂宋島東北角。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

他表示，颱風北邊的雲系慢慢向北擴散，以中高層雲為主，明後天各地雲量都可能會比較多，降雨的預測仍是以迎風面地區為主，宜蘭、東北角一帶雨量預報還是比較多一點，累積雨量可能來到大雨等級，某些單點例如蘇澳、東澳可能更多一些。

吳聖宇說，今晚到明天白天是預報水氣較多的一段時間，明晚之後降雨逐漸減少，由於颱風本身的東南風水氣並沒有上來，因此談不上共伴，只能說有些水氣順著風向被送到地形上帶來降雨，西半部就不受影響，維持多雲或有陽光的天氣。

▲降雨趨勢。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

中央氣象署技正謝佩芸表示，銀杏颱風往偏西方向移動，今天到明天通過呂宋島北端，進入南海，對台灣沒有直接影響，不過其外圍環流部分，今晚到明天會漸漸接近台灣，為北部和東半部地區帶來降雨。

謝佩芸說，今晚到明天因東北季風、颱風外圍雲系影響，北部及東半部降雨增加，大台北、宜蘭、花蓮會有局部大雨，特別是東北部地區，留意可能會有局部豪雨出現。