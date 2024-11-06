銀杏環流雨彈掃台「明晚起北東下更大」　下周可能有颱風

▲明晚起北部及東半部降雨增多，甚至有豪雨發生的機會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

降雨變多，中央氣象署指出，明天東北季風影響，北部、東北部整日濕涼，低溫下探18度，明晚起加上銀杏颱風外圍環流影響，北部及東半部降雨增多，東北部甚至有局部豪雨發生的機會，周六白天雨勢趨緩，溫度也逐步回升。

氣象署預報員張承傳說，未來一周仍屬於東北季風為主的天氣型態，第一波東北季風從今天持續到周六清晨，明天白天在桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

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▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，明晚開始銀杏颱風外圍環流接近台灣，北部及東半部降雨增多，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，東北部甚至有局部豪雨發生的機率，中南部山區也有局部短暫雨。

張承傳說，周六東北季風減弱，降雨逐漸趨緩減少，僅基隆北海岸、大台北及花蓮、台東地區有零星降雨，其他地區多雲到晴。下周一、二颱風遠離後，東北季風帶來的水氣較多，桃園以北及東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳指出，這波東北季風較強，北部、東半部明晨低溫18至21度，白天高溫約22至25度，周五有降雨，回溫不多，周六白天高溫回到27度。但周日另一波東北季風增強，強度不如這波，低溫約23、24度，高溫27至28度。

張承傳表示，銀杏颱風預估未來路徑仍以偏西北西轉西方向，沿著巴士海峽南側進入南海的方向移動，目前各國路徑大致朝西移動，目前模式資料來看發布海上警報機率低，除非路徑更往偏西，才有可能，但這樣路徑的機率很低。

▲銀杏颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

他提到，從目前模式資料顯示，下周菲律賓東方海面還有熱帶擾動在發展，後續發展強度、移動路徑及位置有不確定性，氣象署將持續觀察。