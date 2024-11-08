妻子上拍賣網站「49元買到房」！尪以為詐騙電話直接掛了

▲女子上拍賣網站，49元標到一間房子。（圖／翻攝吉屋二手房）



記者柯振中／綜合報導

遇到天上掉下來的驚喜，許多人都會以為是詐騙！大陸一名男子先前被某拍賣網站的人員告知，以11元（人民幣，下同，約新台幣49元）的價格買下了某海景社區的住宅，讓他以為是詐騙集團，直接將電話掛了，沒想到事後才知道，竟是妻子參加拍賣活動，且真的幸運獲獎，讓夫妻倆激動得不得了。

綜合陸媒報導，這間拍賣網站先前推出宣傳活動，讓參與的民眾可以競標位在山東省威海市乳山市的海景住宅，最後的得標價格為11元（約新台幣49元）。

等到活動結束以後，拍賣網站的人員致電得獎者，告知成功得標，沒想到電話對面的男子聽完，以為是詐騙集團，只說了「再見」便將電話掛斷。

▲女子上拍賣網站，49元標到一間房子。（圖／翻攝吉屋二手房）



所幸拍賣網站的人員再度撥打電話，強調活動的真實性，這時男子才知道，原來是妻子上網參加宣傳活動，並且幸運得標。

女子聽完以後，感到相當不可思議，大喊「這是我老公的電話號，他以為是騙子呢」。女子激動地表示，她早就想在威海購買海景房，原先以為這項活動只是噱頭，已有「內定名額」，沒想到自己竟真的成了幸運兒。

據了解，女子所抽中的房屋位在威海市銀灘旁邊，總共戶數為1366戶，每戶的平均成交價則落在26萬元（約新台幣116萬元）。如今夫妻倆以11元（約49元）的驚人價格得標，不少大陸網友羨慕直呼，「啥平台啊，我也想來一個」、「想知道在哪裡拍的」、「老公就是致富路上的絆腳石」、「看了真的好羨慕。」