台灣淪「詐騙天堂」吸各國車手來就業！馬國：4月內已71人在台落網

▲外籍車手台灣詐騙案件增多，4個月內已有71名馬來西亞車手在台落網。圖為今（7日）借訊在押的馬來亞籍車手。（圖／記者楊永盛攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣詐騙氾濫，不僅屢屢登上國際版面，甚至還吸引不法分子來台「就業」。根據馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜表示，在近短短4個月內，已有71名馬來西亞男女因涉當詐騙集團車手，在台灣被捕。

根據《中國報》報導，今年7月以來，馬華公共服務部已接獲10餘名馬來西亞男女失蹤的投訴案，推測其中有些人可能是被誘騙到台灣從事不法活動。根據該部向台灣方面取得的資料，從8月以來，已有71名馬來西亞人因涉及當詐騙集團車手在台灣遭到逮捕。

張天賜指出，雖然台灣的風險並不如柬埔寨和越南等國高，但也需要注意，特別是台灣和馬來西亞之間並未簽署引渡條款，一旦被定罪將會在台灣服刑。他也勸請公眾，不要輕易相信身邊的熟人，以免墜入詐騙集團的圈套。

另一方面，台灣警方為因應不斷翻新的詐騙犯罪型態與手法，今年5月已通過「打詐新四法」加強打擊詐騙集團。苗栗縣警察局指出，今年迄今已查獲37名以觀光客名義來台的外籍車手，其中包括來自越南、印尼、馬來西亞及香港的人士。

警方呼籲民眾，遇可疑請立即撥打165或110求證，並提醒大眾不要輕信高薪海外工作的機會，尤其是針對年輕人的高風險提案。他們也強調，投資前應與有投資經驗的親友或相關金融從業人員諮詢，並選擇政府立案、合法交易管道，以防落入詐騙陷阱。