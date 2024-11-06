台灣創富集團吸金9.8億！472人投資牛樟芝受騙　47人遭起訴

▲台灣創富集團以牛樟芝不法吸金高達近9.8億元，檢方偵結起訴47人 。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



記者楊永盛、吳佩蓁／苗栗報導

台灣創富集團曾姓負責人，2017年起以「牛樟椴木契作」、「牛樟種苗培植契作」推出投資方案，聲稱投資人每年可獲8.4%至14.6%高額利息及本金，向472名投資人不法吸金高達近9.8億元。新竹地檢署偵結，依涉嫌違反銀行法與洗錢防制法，起訴共47人，並沒收犯罪所得。

曾姓負責人（通緝中）自2017年起，以假名「楊文哲」擔任台灣創富集團等7家公司的實際負責人，推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，誘導不特定民眾投資。被告劉姓男子、藍姓男子等人陸續參與決策與管理，並招募張姓男子等多名業務人員，以集團名義對外進行業務開發及招攬投資人。

該集團利用投資方案的名義向不特定民眾吸收資金，並承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金不相稱的回報，實際上並無任何契作投資行為，而是以「吸新款、還舊款」的方式，達到非法吸金目的，被害民眾達472人，累計不法吸金金額高達9億7966萬4817元。

曾男見台灣創富集團吸金規模龐大，竟與被告林男共謀以掩飾自己重大犯罪所得財物之洗錢犯意。於2023年10月3日，曾男指示不知情的公司會計人員陳女，自公司在玉山銀行帳戶提領800萬元現金，交給被告林男，再轉交予綽號「富哥」的男子，以此方式隱匿不法所得，規避司法追緝。

經新竹地檢署指揮法務部調查局新竹縣調查站偵辦，經檢方偵結，依違反銀行法、洗錢防制法，起訴劉姓被告共47人，並沒收犯罪所得新台幣9億7966萬4817元。

本案偵辦期間，本署檢察官指揮調查局依法向法院聲請扣押被告等人財產，扣得被告等人銀行存款合計512萬9445元，新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等多處房屋土地Mercedes-Benz、BMW、LAND ROVER等廠牌自用小客車等物，確保追徵不法所得。