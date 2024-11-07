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藍委陳永康「1擋4綠委」韌帶撕裂急送醫　膝蓋抽出50cc積血

▲財委會召委陳玉珍主持會議，蔡易餘與陳永康推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝）

▲財委會6日審查財劃法，蔡易餘與陳永康爆推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

立院財政委員會6日審查《財政劃分法》部分修正草案，朝野立委爆發嚴重肢體衝突，多數委員都有受傷，其中，73歲、上將退役的國民黨立委陳永康在現場為了保護議事人員，遭嚴重推擠，造成膝蓋半月軟骨及韌帶撕裂，今（7日）下午因太疼痛，急忙到台北榮總做檢查，膝蓋內抽出約50cc積血，目前要靠打麻藥才可控制疼痛。

財委會6日續戰財劃法，國民黨團祭出一級甲動備戰，更在甲動前黨團內規劃「防守戰略」，為了就是怕民進黨立委擾亂議事。但會議開始後，召委陳玉珍3分鐘即宣布《財劃法》修法審查完竣送出委員會，並宣布散會，引爆綠營不滿，雙方爆發嚴重衝突。

▲財委會召委陳玉珍主持會議，蔡易餘企圖衝撞與陳永康、鄭正鈐發生嚴重推擠。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，陳永康為了在第一線保護議事人員，1人擋住4名綠委，在嚴重推擠下，膝蓋半月軟骨及韌帶造成嚴重撕裂傷，經過一夜疼痛，今日才到台北榮總做X光及做完核磁共振，膝蓋內抽出約50cc積血。

藍委透露，一開始大家都不知道陳永康的狀況，是陳永康私下向黨團幹部說明病況，經其他藍委關心，陳永康才在內部群組對外說明，言辭中也透露，「雖仍甚痛，但打過麻藥可控制」。

一名藍委提到，他得知陳永康狀況後，不斷反覆看當天拍攝影片，過程中確實看陳永康為了保護議事人員遭綠委推擠，其中有畫面帶到立委蔡易餘想要衝向藍委人牆，陳永康則施力阻擋，但因蔡易餘力氣太大，陳永康無法阻擋成功，一旁的藍委鄭正鈐趕緊上前幫忙，綠委洪申翰看到蔡易餘被阻擋，也上前一起往前衝。

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