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立院評估報告稱「陸限制人身自由」　國台辦：污蔑抹黑、激化對立

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2024.10.16） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦今（7）日發布答記者問，針對民進黨日前發佈評估報告，稱大陸屢以國安事由限制台灣民眾人身自由，未依兩岸有關協議通報台方。對此，國台辦發言人陳斌華反批，「民進黨當局有關言論完全是污蔑抹黑大陸、欺騙恐嚇台灣民眾的慣用操弄伎倆。」

根據立法院預算中心日前發布「大陸委員會及財團法人海峽交流基金會114年度預算評估報告」，內容指出大陸屢以違反「國安事由」限制國人人身自由，惟未曾依協議向我國進行通報，及雖經通報遭限制人身自由案件，多數未陳情海基會協處，均尚有策進空間。

對此，陳斌華指出，「民進黨當局有關言論完全是污蔑抹黑大陸、欺騙恐嚇台灣民眾的慣用操弄伎倆，妄圖掩蓋其阻撓破壞兩岸交流、煽動激化兩岸對立、侵害民眾切身利益的險惡用心與醜惡行徑。」

陳斌華表示，大陸方面一貫歡迎和支持廣大台灣同胞參與兩岸各領域交流合作，持續為台灣同胞來大陸創造便利條件、提供優質服務，依法保障台灣同胞各項合法權益，積極營造健康有序的交流環境。

陳斌華指出，今年以來，台胞來大陸300多萬人次，同比上升七成，充分說明要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會主流民意和台灣同胞共同心聲，「有力證明民進黨當局製造散布謠言悖逆大勢、不得人心。」

最後，陳斌華說，我們將一如既往真誠關愛台灣同胞，持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，為兩岸各領域交流合作不斷注入正能量、增添新動力，讓兩岸同胞在交流交往交融中越走越近、越走越親。

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