陸若封鎖台海是戰爭行為　國台辦反批：炒作大陸威脅欺騙台灣民眾

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

國防部長顧立雄日前稱，大陸「聯合利劍2024-B」屬於灰色地帶的操演行為，尚未構成國際法上的「封鎖」，若中共封鎖台海，是嚴重的戰爭行為，各國因航運受影響都不會坐視不管。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（30）日指出，民進黨頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁，才是台海陷入緊張動蕩的根源。

朱鳳蓮指出，民進黨居心叵測，不斷炒作大陸威脅，欺騙台灣民眾，操縱「反中抗中」找藉口，為的是為「以外謀獨」，「以武謀獨」找藉口。希望廣大台灣同胞認清台獨分裂的極端危害性，和我們一起共謀和平、共護和平、共享和平。

談及台海緊張指數，朱鳳蓮也說，賴清德上台以來，大肆鼓吹互不隸屬的「新兩國論」，去破壞兩岸正常交流，妄圖「以美謀獨」不斷的升高兩岸對立、對抗，導致台海兵凶戰危。

朱鳳蓮強調，「美國不斷的打台灣牌，執意對台軍售武裝台灣，圖謀『以台制華」一再向台獨分裂勢力發出錯誤信號，助長民進黨當局，進行謀『獨』冒險挑釁。」

朱鳳蓮說，我們始終致力於維護台海和平穩定，致力於促進兩岸同胞交流合作，對台獨分裂和外來干涉絕不會聽之任之。「我們採取措施堅決捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，保障兩岸同胞根本利益。」

有媒體提問，台「駐美代表」俞大㵢近日接受美媒訪問時稱，「台灣民眾已準備好作戰」「不需美軍幫忙」，引發台灣各界抨擊，有輿論指出，這「引戰」言論對台灣處境和兩岸關係都不利，徒增台灣風險，升高兩岸緊張情勢？

朱鳳蓮反批，有關言論再次暴露賴清德當局為一黨私利，不惜把台灣當戰場，把台灣民眾綁上「台獨」戰車的醜惡嘴臉。從編列6470億元新台幣防務預算，到高價購買美國武器；從成立「全社會防衛韌性委員會」，鼓譟培訓40萬民兵，到暗地支持「黑熊學院」，甚至要求高中生簽署「戰時青年服勤同意書」；從蓄謀在宮廟囤放彈藥，到討論囤積糧食和醫療物資。這些充分表明，賴清德當局正在加緊「備戰謀獨」。如任其一意孤行，台灣只會更加兵凶戰危。

朱鳳蓮說，對民進黨當局謀「獨」挑釁持續升級，導致台海形勢緊張動蕩的災難性後果，台灣民眾看得越來越清楚，紛紛發出反「台獨」謀和平的心聲。民進黨當局必須正視台灣主流民意，停止「以武謀獨」，停止「台獨」分裂行徑。