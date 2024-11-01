「好市多北部職缺」難得上架！過來人打工賺6萬：準時下班好請假

▲好市多最近上架賣場臨時助理職缺。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

過去有網友透露，在好市多打工月收6萬，準時下班且還能爽請假。最近一名網友發現，好市多上架「賣場臨時性助理」北部職缺，推薦有興趣的人可以試試看。底下網友熱議，「轉正機會大嗎？感覺不錯能做到退休」、「時薪偏高耶，好多實習只開最低薪資」。

一名女網友在Dcard表示，最近滑人力銀行網站時，發現好市多北部賣場上架新的工作機會，包括中壢、桃園、北投、中和、新莊分店要徵「賣場臨時性助理」，時薪243至261元。

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原PO直呼，工作3個月後能不能轉正式員工，要視各分店的業績狀況跟人力狀況，「不過真的很久沒開職缺就是了，感覺有興趣的人應該不少！」

底下網友熱議，「時薪偏高耶，好多實習只開最低薪資」、「轉正機會極低，但還是可以試試」、「是短期缺嗎？還是長期穩定的」、「轉正機會大嗎？感覺不錯能做到退休」。事後，原PO熱心解釋，好市多都會先徵季節性的員工，三個月後會開多少正式的兼職人員名額不一定，有太多不確定因素。

實際查看網站，官方在從10月底陸續上架職缺，這幾天汐止與內湖店也要徵「賣場臨時性助理」，工作部門有收銀部、西式餐飲部、商品部、麵包部、魚部門等。

過去有網友分享好市多兼職薪水，時薪最頂可賺344元，但須花5至6年時間加薪，「滿班薪水可近6萬，假多好請假且準時下班」；缺點部分，兼職時數不穩定、薪水不高，等正職缺額無期限。

還有人也透露，友人從大學就在好市多工作，大約做了快10年，父母完全沒有支援也沒有學貸，分期付款全部自己出，好幾次有轉正升職機會完全不在乎，「覺得打工仔能隨時請假，還能爽月收穩5萬就不想上進」，其實轉正月薪更高，也有機會升職，「聽他吹過正職再上去就有10萬還7、8萬忘記了，再往上爬更高」，雖然不知年終有多少，但三節有2000元消費券，還會送一些水果餅乾禮盒，且會員卡不用年費等。