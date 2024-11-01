　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「好市多北部職缺」難得上架！過來人打工賺6萬：準時下班好請假

▲▼好市多（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多最近上架賣場臨時助理職缺。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

過去有網友透露，在好市多打工月收6萬，準時下班且還能爽請假。最近一名網友發現，好市多上架「賣場臨時性助理」北部職缺，推薦有興趣的人可以試試看。底下網友熱議，「轉正機會大嗎？感覺不錯能做到退休」、「時薪偏高耶，好多實習只開最低薪資」。

一名女網友在Dcard表示，最近滑人力銀行網站時，發現好市多北部賣場上架新的工作機會，包括中壢、桃園、北投、中和、新莊分店要徵「賣場臨時性助理」，時薪243至261元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直呼，工作3個月後能不能轉正式員工，要視各分店的業績狀況跟人力狀況，「不過真的很久沒開職缺就是了，感覺有興趣的人應該不少！」

底下網友熱議，「時薪偏高耶，好多實習只開最低薪資」、「轉正機會極低，但還是可以試試」、「是短期缺嗎？還是長期穩定的」、「轉正機會大嗎？感覺不錯能做到退休」。事後，原PO熱心解釋，好市多都會先徵季節性的員工，三個月後會開多少正式的兼職人員名額不一定，有太多不確定因素。

實際查看網站，官方在從10月底陸續上架職缺，這幾天汐止與內湖店也要徵「賣場臨時性助理」，工作部門有收銀部、西式餐飲部、商品部、麵包部、魚部門等。

過去有網友分享好市多兼職薪水，時薪最頂可賺344元，但須花5至6年時間加薪，「滿班薪水可近6萬，假多好請假且準時下班」；缺點部分，兼職時數不穩定、薪水不高，等正職缺額無期限。

還有人也透露，友人從大學就在好市多工作，大約做了快10年，父母完全沒有支援也沒有學貸，分期付款全部自己出，好幾次有轉正升職機會完全不在乎，「覺得打工仔能隨時請假，還能爽月收穩5萬就不想上進」，其實轉正月薪更高，也有機會升職，「聽他吹過正職再上去就有10萬還7、8萬忘記了，再往上爬更高」，雖然不知年終有多少，但三節有2000元消費券，還會送一些水果餅乾禮盒，且會員卡不用年費等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／DCG突宣布「選手全部解約」
獨／周子瑜回家了！　特地為「她」返台
潛水教練溺死驚悚過程曝光　「全身抖動沉池底」8分鐘才被發現
快訊／吳子嘉誣指「買疫苗A1億」　判賠金額出爐
韓女團來台21樓遇強颱　「整棟樓都在搖」驚恐：房子會不會倒？
台灣新TOYOTA Altis官網上架　售價、性能公布
判賠200萬　盛竹如回應了
總預算案炸怒！　傅崐萁拍桌6次狂嗆卓榮泰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林校園未復電...文光國小上下課「打鼓代鐘」　停電不停課

康芮帶來豐沛進水！蓄水量達99.59％　曾文水庫連2天調節性放水

改善心臟無力！專家說這成分能保護心肌　讓心臟更有力

彰化米倉連遭3颱風摧殘！康芮狂掃二期稻減損3成　農民內心淌血

做5年「月薪5萬爽缺」她想辭了！過來人補血：能理解

「好市多北部職缺」難得上架！過來人打工賺6萬：準時下班好請假

康芮釀桃園4萬3千餘戶停電　台電全力搶修已復電3萬2千戶

國內線航空11時起恢復營運　離島、花蓮增5架次加班機

一堆YTR自爆上過心靈課！他愣「這什麼操作？」　網曝背後真相

蘇花海運備援明午啟動　今下午14時起開放登記

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

婁峻碩直播Cue焦凡凡露甜蜜笑　否認寵妻魔人：我才是被寵的！

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

雲林校園未復電...文光國小上下課「打鼓代鐘」　停電不停課

康芮帶來豐沛進水！蓄水量達99.59％　曾文水庫連2天調節性放水

改善心臟無力！專家說這成分能保護心肌　讓心臟更有力

彰化米倉連遭3颱風摧殘！康芮狂掃二期稻減損3成　農民內心淌血

做5年「月薪5萬爽缺」她想辭了！過來人補血：能理解

「好市多北部職缺」難得上架！過來人打工賺6萬：準時下班好請假

康芮釀桃園4萬3千餘戶停電　台電全力搶修已復電3萬2千戶

國內線航空11時起恢復營運　離島、花蓮增5架次加班機

一堆YTR自爆上過心靈課！他愣「這什麼操作？」　網曝背後真相

蘇花海運備援明午啟動　今下午14時起開放登記

勞權教育扎根計畫　台南勞工局前進北門、漚汪國小巡迴展演

DCG無法取得LCP資格選手全部解約　粉絲不捨：你們比賽真的很好看

雲林校園未復電...文光國小上下課「打鼓代鐘」　停電不停課

美國大選倒數！　經濟學人預測「川普勝選」狂掃7大搖擺州

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

颱風造成台南運河滿是魚屍　李啟維：儘速清理避免惡臭二度污染

台積電力守千元！跌5元收1025　台股跌勢大幅收斂下挫40點

颱風夜照樣錄影！曾國城一看路況「侏羅紀公園」嚇傻

歐告妹狂抓沙發叫哥起來陪玩　牠瞇瞇眼一臉睏「我太難了」

ITF台北旅展首日「千萬刷手」開賣3hrs現身！老爺酒店：專買這2樣

生活熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

台北市有沒有停班課？他揭蔣萬安「宣布藏1亮點」

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

即／花蓮國家警報！00：18發生地震　台北有感搖晃

「台北市容嚇死人」他上班大亂！網：放假會被罵死

更多熱門

相關新聞

好市多「免費吃Pizza、烤雞」！會員：繳了25年

好市多「免費吃Pizza、烤雞」！會員：繳了25年

資深會員獨有！一名會員驚呼，最近收到好市多感謝信，說她擁有25年會籍，因此可獲得免費18吋Pizza一份，讓原PO自嘲「原來已經繳了25年會員費！」文章曝光後，有網友則是滿20年資格，可免費換烤雞；其他網友則笑虧，「好市多有一根柱子，是你貢獻的」、「你都能退休了耶～年資到了」。

盜紅利點數！支付平台、大賣場也受害

盜紅利點數！支付平台、大賣場也受害

沒搶到周杰倫門票？104列大巨蛋職缺：機會來了

沒搶到周杰倫門票？104列大巨蛋職缺：機會來了

好市多2024黑五購物節日期確定了

好市多2024黑五購物節日期確定了

好市多家庭卡結帳「1狀況」　他被迫升黑鑽

好市多家庭卡結帳「1狀況」　他被迫升黑鑽

關鍵字：

好市多賣場臨時助理職缺上架轉正

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

家寧嘴唇顫抖認情變！4字回分手原因

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

全台驚現怪奇案例！建商自願毀約賠款不交屋　購屋族上網求助

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓魂斷池底

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面