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好市多「免費吃18吋Pizza、烤雞」　會員驚呆：繳了25年

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

▲25年與20年會員可拿到美食驚喜。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

資深會員獨有！一名會員驚呼，最近收到好市多感謝信，說她擁有25年會籍，因此可獲得免費18吋Pizza一份，讓原PO自嘲「原來已經繳了25年會員費！」文章曝光後，有網友則是滿20年資格，可免費換烤雞；其他網友則笑虧，「好市多有一根柱子，是你貢獻的」、「你都能退休了耶～年資到了」。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近收到好市多一封感謝信，一拆開查看，原來是她的會籍滿25年了，因此獲得18吋Pizza的免費兌換券。

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原PO也不禁自嘲，這是她第一次收到好市多請的Pizza券，更稱「原來已經繳了25年會員費！」

底下網友紛紛驚呼，「好市多有一根柱子，是你貢獻的」、「你都能退休了耶～年資到了」、「恭喜，繳了25年的卡費換了一片披薩。再繳25年卡費，應該可以有兩片披薩了」、「資深死忠會員應該有更好的獎勵才對」、「原來好市多這麼久了...」、「25年前，那是提供免費早餐的時代」、「以後出示這張直接走VIP結帳通道免排隊了」、「好奇30周年是什麼」。

也有其他會員回應，「20年是烤雞，原來25年是Pizza」、「25年+1，沒收到」、「20年有烤雞，25年有Pizza，看來我這個15年還有得等，但我還是自己買卡實在」、「陸續會收到啦，但有中斷（會員）過的就沒有囉」、「我從2018辦到現在才6年，我還太菜了」。

事實上，好市多來台超過27個年頭，這次特別針對25年與20年資深會員（連續無中斷年資）給予特別福利，採分流處理，會於2024年10月至2025年7月分六次陸續寄出，會員收到後，可以在2個月內持兌換券到賣場兌換商品。

▼好市多感謝信函。（圖／好市多提供）

▲▼ 。（圖／好市多提供）

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