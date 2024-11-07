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瑞芳老字號便當店「菜脯有活蛆」　老闆娘道歉…衛生局要查了

瑞芳一間老字號便當店傳出有蛆。（圖／翻攝自瑞芳-要更好！！臉書）

▲瑞芳一間老字號便當店傳出有蛆。（圖／翻攝自瑞芳-要更好！！臉書）

圖、文／CTWANT

新北市瑞芳區一間老字號便當店傳出有蛆！有民眾訂了便當後，發現附贈的菜脯裡出現好幾條白色小蟲在蠕動，嚇得當場沒胃口，並提醒附近居民要注意。對此，老闆娘向已購買的顧客致電道歉，而衛生局將派員稽查，命業者限期改正。

有網友昨（6日）在臉書社團《瑞芳-要更好！！》發文，透露中午向一間便當店訂了11個便當，怎料收到後，赫然發現附贈的菜脯上有蛆，直呼「看了沒胃口」，並提醒有購買該加便當的居民要注意。

老闆娘表示，店內的辣椒菜脯都是自己當天親手炒的，經營10多年從未有這樣的情形，認為要親眼所見較有可信度。沒想到受訪到一半，當場發現有一隻蛆從剩餘菜脯內竄出，老闆娘才驚覺食物有問題，立刻致電向已購買的顧客道歉，聯絡後續賠償事宜，並承諾會改善衛生，還會追蹤食物來源，以避免類似事件再度發生。

衛生局表示，將派員依據《食品良好衛生規範準則》進行稽查，特別針對病媒防治及餐食保存衛生進行查核，倘有不符規定處，將依食安法第44條規定，命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

事後發文者也在臉書表示：「已收到便當店來電致歉，並會退款費用，希望別惡意去攻擊店家，有購買便當的人也要多留意身體狀況，謝謝大家」。

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