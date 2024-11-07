卓榮泰今邀朝野黨團談預算　行政院：基金、二備金、追加預算都可討論

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰今（7日）下午2點邀朝野黨團到行政院溝通總預算案。行政院發言人李慧芝重申，若總預算無法通過，許多福國利民的政策都無法推動，包括軍公教加薪3％都無法如期上路；她強調，在合法、合憲前提下，不論是基金、二備金或追加預算，都可以討論，行政院會用最高誠意向朝野黨團溝通。

立法院出席人員，國民黨團包括總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇皆會出席，民眾黨團則是總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍，民進黨團有總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘。行政院包括卓榮泰院長、鄭麗君副院長、龔明鑫秘書長以及發言人都會與會。

李慧芝表示，今天行政院應立法院要求，首度在行政院這邊舉行朝野協商，行政院會用最高誠意跟態度向立法院朝野黨團溝通協商，說明行政院的立場。

李慧芝指出，院長也多次強調，行政院與立法院都是憲政機關，行政院一向尊重立法院的預算審查權，也希望立法院能尊重行政院的預算編列權，依循《憲法》第70條的精神，還有包括《預算法》、《財政紀律法》等相關規定前提下，一起在預算還有法案方面攜手合作，推動各項福國利民的政策。

李慧芝說，在這樣的前提之下，院長在備詢時也強調，對於用基金的支應或二備金使用、追加預算等方式，其實都是可以討論的，且總預算中很多都涉及國家安全還有道路改善、農民權益等計畫，尤其新增計畫的部分，都要等到明年度總預算通過後才可以執行。

李慧芝強調，現在已經11月，到明年只剩下一個多月的時間，如果總預算無法順利過關的話，剛提到很多福國利民的政策甚至包括軍公教人員3%加薪的部分，都沒有辦法如期推動。也因此卓院長跟很多地方政府還有民意代表，都很希望總預算能及時付委審查，會持續用最大誠意跟朝野黨團溝通協商。

至於民眾黨團要求行政院中午以前能提供預算解決方案資料？李慧芝說，的確有收到立法院方面希望提供資訊，這部分還在彙整，會在中午時提供。院長強調依循憲法第70條精神還有預算法、財政紀律法，只要依循這些法規的前提下，都可以來協商，包括基金的支應、二備金使用以及追加預算，這些都是可以來討論的部分。