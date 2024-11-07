高雄4死焦屍身分確認！台北乾姊探視意外喪命　女屋主嚴重傷勢曝

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(7日)凌晨發生一起火警，一棟店面民宅1至3樓全面燃燒，造成4死1命危悲劇，目前死者身分都已查明，分別是董姓男屋主、小兒子、屋主哥哥，以及從台北下來借住的乾姊姊，而王姓女屋主仍命危在搶救中，弟弟稍早前往醫院探視，透露病況不樂觀，「若救起也可能變植物人」。

▲高雄鼎中路民宅發生4死火警。（圖／記者吳世龍攝）

這起火警發生在7日凌晨12點38分，警消獲報，三民區鼎中路一棟大樓底下的3樓民宅建物失火，警消趕抵現場時，屋內飄出濃煙，火舌不斷地竄出，立即灑水灌救。

消防局入屋搜查，在2樓救出一對夫妻，61歲董男、55歲王女，兩人一度沒有呼吸心跳，經送醫搶救後，董男稍早已宣告不治，王女目前則在燒燙傷加護病房搶救中。

▲3樓發現屋主兒子、屋主哥哥和女屋主的乾姊姊，3人均死亡。（圖／記者吳世龍攝）

而3樓內側房間則找到董男的17歲小兒子，不過送往醫院搶救後不治。另在3樓靠近街道的房間和梯間，分別尋獲一具焦屍，因遺體嚴重碳化，一度無法釐清身分，後來家屬到場指認，焦屍分別是屋主的哥哥和女屋主的許姓乾姊姊。

王姓女屋主目前情況並不樂觀，稍早弟弟前往醫院探視，指出姊姊臉部有灼傷，下半身傷勢最嚴重，目前昏迷還在搶救中，醫師也坦言，若救起的話恐怕也成植物人。

▲女屋主弟弟(左)稍早探視姊姊，透露病情不樂觀。（圖／記者吳世龍攝）

弟弟表示，姊姊在清潔隊工作，一年前曾被民眾從垃圾車上拉下來，導致手、腳受傷開刀，行動有點不方便，因公受傷後，脾氣也變得不太好，知道她與鄰居、職場同事都有摩擦，但和家人並沒有糾紛。而屋主太太的乾姊姊是從台北下來高雄借住，姊夫的哥哥則是近期出獄，暫時借住在姊姊家。