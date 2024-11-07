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高雄惡火海派夫妻樂善好施！17歲乖兒當學徒　好友急衝現場關切

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區鼎中路一處民宅今（7日）凌晨0時37分許發生重大火警，屋主董男夫妻從2樓被救出後命危，17歲兒子及董男哥哥、許姓乾姐則葬身火海，稍早，董男也因傷重宣告不治，釀4死1命危慘劇。董男友人一早聽聞噩耗衝現場確認表示，夫妻倆為人海派，對朋友都很好，不敢相信是他們。

▲▼高雄三民區3死惡火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄三民區4死1命危惡火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起火警發生在今天凌晨0時37分許，據附近鄰居轉述，當時先是聽到類似鞭炮聲音後，突然就爆炸碰一聲很大聲，隨後一看民宅已全是濃煙，嚇壞報警。

警消趕赴現場後，於2樓救出屋主董男(61歲)、以及其妻王女(55歲)，當下2人一度沒有呼吸心跳，經送醫搶救後恢復生命跡象，目前均於加護病房觀察中，不幸的是，董男仍於稍早宣告不治。

此外，在3樓處發現2具焦屍，其中董男的72歲哥哥、另名女子則疑為董男太太的許姓乾姐，尚待警方進一步確認。而董男的17歲兒子從3樓被救出後，經送往榮總搶救後仍宣告不治，惡火共造成4死1命危。

▲▼高雄民宅大火釀3死 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄民宅大火釀4死，火調人員到場進入火場勘驗。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄3死2命危火警。（圖／記者吳世龍攝）

董男友人指出，他跟董男認識20多年，平時夫妻感情好，對朋友也都很好，如果聽說朋友有困難都會伸出援手借錢，樂於幫助別人。 昨天他在家裡看到這邊失火，想說他們平時都很晚睡，應該不會是他們，早上起來聽說之後，簡直不敢相信才跑來現場確認。

▲▼高雄3死2命危火警。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄4死1命危火警，屋主友人急衝現場。（圖／記者吳世龍攝）

聽聞董男17歲兒子命喪火海，董男友人說，他兒子休學之後，就被送去朋友那邊當水電學徒，平時很乖，都會騎一台電動自行車去工作，相當不捨。

在大火前鄰居稱先是聽到類似鞭炮聲後爆炸，懷疑是電線走火。初步掌握一樓有2部機車燒毁，至於詳細起火原因仍待消防局火調科鑑驗。

現場騎樓監視器也拍下火警發生經過，起初現場只有些許煙霧從鐵捲門縫隙飄出，但短短不到1分鐘的時間，濃煙迅速增加，隨後監視器畫面被濃煙遮蔽、一片灰白。

▲▼高雄三民區3死惡火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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