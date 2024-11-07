高雄民宅惡火3死2傷！鐵窗上鎖畫面曝　堵3F逃生路慘成焦屍

▲3名死者都陳屍在3樓，3樓鐵窗被上鎖。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍、劉人豪／高雄報導

高雄市三民區今(7日)凌晨發生一起火警，一棟店面民宅起火燃燒，火勢向上延燒至2、3樓，造成3死2傷悲劇。記者重返火警現場，發現住家3樓陽台加設鐵窗被鐵鍊上鎖，由於3名死者都是在3樓被發現，恐因上鎖導致無法及時逃生，才釀成悲劇。詳細起火原因仍需火調科進一步釐清。

該起火警發生在7日凌晨12點38分，警消獲報，三民區鼎中路一棟大樓底下的3樓民宅建物失火，警消入屋在2樓找到一對董姓夫妻61歲董男、55歲王女，2人一度沒有呼吸心跳，經送醫搶救後在加護病房救治觀察。3樓內側房間則找到董男的17歲小兒子，不過送往醫院搶救後則不治。此外，3樓梯間以及靠近街道的房間，各尋獲一具焦屍，分別為61歲許姓女子和董姓屋主的72歲哥哥。

▲董姓夫妻經常於住家一樓煮食，並設有神明廳。（圖／記者吳世龍攝）

記者重返火警現場，發現住家3樓陽台加設鐵窗被鐵鍊上鎖，由於3名死者都是在3樓被發現，恐因上鎖導致無法逃生，才釀成悲劇。



初步認定應無外力因素，而住家一樓有停放一輛電動自行車，一樓則為神明廳，供奉十幾尊神像。詳細起火原因仍待火調人員釐清。