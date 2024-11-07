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賣「大麻司康」衝業績！餐酒館老闆遭逮　身分竟是地方望族

▲▼新竹餐酒館老闆賣「大麻司康」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲一名開設餐酒館的23歲吳姓富少，為了「製造新鮮感」提升業績，竟非法販售「大麻口味」的司康甜點。（圖／記者邱中岳翻攝，下同

文／CTWANT

新竹一名23歲吳姓男子在當地開設一家餐酒館，怎料卻在甜點裡「偷加大麻」，事後遭逮時還聲稱，是為了「製造新鮮感」刺激買氣，如今吳男的驚人背景也被曝光，原來他竟是竹北望族的富三代。

根據《自由時報》報導，在新竹市新豐路經營餐酒館的吳姓富少，涉嫌在網路上以彩虹、依託等關鍵暗示字眼，非法售賣高濃度的毒品甜點，他先是將大麻混入司康等午茶甜點內，接著再將「毒甜點」私下販售給竹科、竹北一帶的科技業上流圈，使他們上癮後得以繼續圖利，手段相當令人不齒。

警方知悉後循線展開搜查，並前往吳姓富少的住處及餐酒館大動作搜索，果然起獲15公克大麻、9顆「大麻口味」的司康，吳男遭逮後供稱，因餐酒館經營不易，他為了「製造新鮮感」提升業績，才鋌而走險賣大麻甜點。

警方進一步深入調查，發現供應吳男毒品的上游來源，是一名27歲潘姓男刺青師，2人落網後均依涉犯《毒品罪》移送法辦。據悉，吳男除了是餐酒館少東外，他的身家背景還是竹北地區的「房地產望族」，是一名名符其實的富三代。

▲▼新竹餐酒館老闆賣「大麻司康」。（圖／記者邱中岳翻攝）

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