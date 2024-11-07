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「南州迎王」11／13~18舉行　東港警參拜+勘察遶境路線交通

▲東港警分局長高至正帶員警南州代天府參拜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局長高志正帶員警南州代天府參拜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2024屏東迎王第三場「南州迎王」將於11月13日起至11月18日止為期6日，東港警分局長高志正於6日下午在警察局週報視訊會議後，率2位副分局長、組（隊）長、主任及各所所長前往溪州代天府參香，並拜訪主任委員黃瑞吉、管理委員會及工作人員，隨後所有幹部前往林邊鄉崎峰村海邊請王會場及遶境路線會勘，討論協調相關注意事項，期許這次南州迎王祭典任務圓滿成功。

▲東港警分局長高至正帶員警南州代天府參拜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局長高至正帶員警南州代天府參拜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

黃瑞吉主委表示，近年屏東縣政府積極推廣本縣迎王文化，南州鄉自前科次起發展獨有的迎王活動「王船遊臺灣 南北皆平安」，特別感謝東港警分局每逢三年一科迎王平安祭典期間協助執勤，遶境期間將提供所需餐食，提醒同仁及民力執勤時特別注意自身安全及身體健康，希望在警方積極協助安全維護與交通疏導下，使祭典平安順利。

高志正分局長表示，「南州溪洲代天府」迎王平安祭典活動是2024屏東迎王祭最後一場次，這次活動長達6日，為執行迎王祭典期間治安維護及交通管制工作，動員分局全體警力、民防、義警、義交、志工等支援警力，希望來自全國各地的遊客及香客能夠確實配合相關管制措施，使迎王祭典順利圓滿。

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