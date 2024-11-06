不只台灣！日本也頭痛「電扶梯潛規則」　1駭人數據曝：很危險

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者袁茵攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

電扶梯「靠右站立」早已取消，北捷甚至為此設置「兩側皆可站立」告示牌，但多數人習慣仍難以改變。旅日達人林氏璧就在粉專指出，日本也有這樣多年來形成的潛規則，但早已認知在電扶梯上行走很危險，也有開始宣導兩側皆可站立了。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，台日都有難以打破的「電扶梯留一邊讓人走」潛規則，最近北捷再次宣導電扶梯可以「兩側站立」，強調不要在電扶梯上行走，他就看到有網友說「但日本也是這樣留一邊呀」、「這個習慣不是日本傳過來的嗎？」

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林氏璧點頭，「的確台日兩邊都有這樣多年來形成的潛規則，好像應該留一邊讓趕時間的人走」，但他必須澄清，這不代表日本交通單位認為這樣是正確的，因為在電扶梯上行走確實很危險。

會這麼說，是因為日本消費者廳9年前曾公布一份數據，光是東京，從2011年到2013年，就有3865人因為電扶梯意外而送醫，且多數是65歲以上高齡者，多半是在電扶梯上行走時產生的意外。

後來，日本交通單位開始宣導兩側皆可站立，希望民眾不要在電扶梯上行走。但長年約定俗成的習慣，不是這麼容易改的，「我相信大家最近去日本，多半還是看到在關東會站左邊，在大阪會站右邊的現象吧？」不過，JR東日本相關人員表示，改變長久以來的習慣固然不容易，但他們會持續呼籲宣導下去。