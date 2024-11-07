川普勝選「習近平要倒楣了」　矢板明夫：台灣會更安全

記者黃翊婷／綜合報導

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選美國第47任總統，日本資深媒體人矢板明夫認為，川普再次入主白宮，「給我的第一印象是，習近平要倒楣了，台灣更加安全了」，或許川普有一些性格上容易遭到詬病的問題，「但是他有能力帶領自由世界去打擊獨裁者們」。

▲矢板明夫認為，川普當選之後，習近平可能要倒楣了。（資料照／達志影像／美聯社）

矢板明夫6日在臉書「矢板明夫俱樂部」發文分享對於美國總統大選的看法，他表示，共和黨籍的川普再次入主白宮，「給我的第一印象是，習近平要倒楣了，台灣更加安全了」，他覺得民主黨在表面上雖然主張抗中保台，但實際上能力明顯不足，而且很難看出民主黨的決心與信心，拜登執政這4年，俄羅斯侵略烏克蘭、哈馬斯襲擊以色列、習近平在香港施實基本法23條、台灣仍受到共機頻繁騷擾，這些人似乎都把拜登當空氣，根本不在乎拜登的反應。

矢板明夫認為，民主黨近年來無節制擴大接收非法移民、縱容犯罪者，花了很多社會資源去補貼、追求「結果的平等」，導致美國國力衰弱，而川普雖然在性格上可能有一些容易遭到詬病的問題，「但是他有能力帶領自由世界去打擊獨裁者們」，至少在川普過去擔任美國總統的期間，大家都老老實實的。

矢板明夫表示，川普雖然說過「習近平是我的好朋友」之類的話，但2018年川普發動美中貿易戰，卻是習近平的惡夢，川普是近10年來受到美媒批評最多的人，甚至連自媒體帳號也被封號，還被彈劾2次，差點入獄，但並未聽說有誰因為批評川普被秋後算帳，「一個連媒體都控制不了、反對派也控制不了的人，怎麼可能是獨裁者呢？我對美國有信心。期待川普能夠讓美國更加偉大，讓世界更加和平、更加自由繁榮。」