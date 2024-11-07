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今「極寒日」！3星座名利雙收　穿戴「這些」助逢凶化吉

風水命理老師邱彥龍提醒，今年氣候多變，冷、熱兩氣相混，心情特別有「洗三溫暖」的感覺。雖然衝突不少，但通常只要多溝通，就能化解不必要的誤會。（示意圖／翻攝pixabay）

▲「3星座」立冬節氣最好運，迎接大筆財富入帳。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

今（7）天是24節氣的「立冬」，立冬為極寒日，意味著正式進入冬天。風水命理老師邱彥龍提醒，今年氣候多變，冷、熱兩氣相混，容易一地兩樣情，心情特別有「洗三溫暖」的感覺。此外，也要注意意外跟災難，多穿搭白、米白、卡奇、橘子色及葡萄柚色的服飾，準備「A字型、長方形、四方形」的幸運物或配戴方形圖騰、珠寶、水晶、硃砂等，可增加財運、提升智慧與貴人運、增加人緣與桃花。邱彥龍還指出，立冬期間天蠍座、雙子座、射手座相對幸運，善用智慧溝通，多互助幫忙，自然名利雙收。

邱彥龍分析，2024的「天蠍月」並不平靜，首先是金星刑海王星，從11月1日至12日，經濟、金融、股市、貨幣，容易有波動，不只財富，連愛情都讓人感到不安定感特別強，相對也容易遇到感情金錢詐騙。消費價格上揚，收入縮減也導致個人跟家庭壓力備增。

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邱彥龍特別提醒，立冬起的16天，由於天王刑太陽的關係，經濟戰會再度升級，對國家領導人、政府官員、大企業家或名人、藝人、網紅也不太有利，容易有名聲受損或經濟、感情受創的情況，唇槍舌戰激烈，衝突升級，約定毀壞，幸好11月10日天王星暫別大凶星，還有協調空間；只是冥王星也漸漸暴衝，在11月20日從摩羯回到水瓶，極端的好與壞將一觸即發，慎防創意毒品、新型毒品冒出頭並開始串流。

立冬期間天蠍座、雙子座、射手座相對幸運，名利雙收，善用智慧溝通，多互助幫忙，萬事皆有解；至於天秤座、摩羯座、雙魚座、獅子座跟水瓶座，容易受到大環境紛擾而受影響，但只要多交流溝通，反而會幸運加倍。

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