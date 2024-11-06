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原本不投票！他喊：女友說不投賀錦麗就要分手...180萬人朝聖

美國大選「現身投票所投票」！他喊：女友說不投她要分手　180萬人朝聖

▲男子表示，女友威脅他要投給賀錦麗，不然就分手。（圖／翻攝自CNN）

圖文／CTWANT

2024美國總統大選雖仍在開票中，但共和黨候選人川普（Donald Trump）幾乎已經確定當選。美國一名男子分享，因為女友威脅如果不投票給賀錦麗（Kamala Harris），就要分手，所以出來投票。該部影片觀看人次超過180萬次，吸引大約3.6萬人按讚。

根據《鏡報》報導，美國一名男子接受CNN訪問時表示，自己原本不打算投票，但他的女友威脅他，如果不投票給賀錦麗（Kamala Harris），就要跟他分手，所以自己到投票所投票。男子透露，「因為覺得這場選戰勢均力敵，所以我根本不打算投票，直到我的女朋友打爆我的手機告訴我去投票。」

男子嘆，「如果我不這樣做，她就會和我分手，所以，現在我在這裡。」然而，他很快又改口了，「我的女朋友實際上並沒有威脅要與我分手，不過她確實有要求我投票給賀錦麗，前面都是我編的，她沒有說要跟我分手，只是我覺得這麼說很有趣。」

男子也提到，2020年美國大選時，自己投給拜登。緊接著又說，「我真的原本只打算待在家裡吃一些薯片或其他東西。」據了解，該部影片觀看人次超過180萬次，吸引大約3.6萬人按讚。

2024美國總統大選雖然仍在開票中，但共和黨候選人川普幾乎已經確定當選，而這也是川普再次入主白宮，成為美國史上年紀最大的總統。

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