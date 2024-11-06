星宇聯手日本百年店推「壽喜燒套餐」　東京航班上菜到年底

▲星宇航空與人形町今半合推壽喜燒懷石套餐，供應於東京出發航班的頭等艙、商務艙。（圖／星宇航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

星宇航空今日宣布，攜手日本東京百年壽喜燒名店「人形町今半」推出壽喜燒懷石套餐，即起至12月31日，於東京-台北頭等艙、商務艙供應。中華航空也與連鎖手搖飲店合作，供應日本當紅動畫人物「吉伊卡哇」獨家聯名甜點、飲品及冰淇淋。

星宇航空指出，「人形町今半」餐點中融入松茸、秋蟹，還有柿子、銀杏、燒栗等秋季風味，頭等艙及商務艙前菜秋蟹柚子菊葉煮，搭配柿子蒟蒻沙拉和鮎魚有馬煮。頭等艙主菜附上煮物，推出炙烤鯛魚及蓮藕麻糬餅味噌煮。

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▲星宇航空與日本百年名店「人形町今半」，合作推出壽喜燒懷石套餐。（圖／星宇航空提供）

商務艙主菜壽喜燒選用人形町今半黑毛和牛肩胛肉，搭配壽喜燒主食皆準備燒栗炊飯，配上油揚豆皮珍珠菇赤味噌湯及漬物，甜品以風乾秋柿搭配小倉紅豆及奶油乳酪，頭等艙更追加香滑細膩的南瓜布丁。



星宇航空表示，人形町今半開業是超過1世紀的傳統壽喜燒懷石料理老店，順利今年7月，將東京老字號的雋永美味端上高空，每季共同研發新菜單，希望能不斷帶給旅客味覺驚喜。

▲星宇航空與人形町今半合作的頭等艙餐點，黑毛和牛沙朗壽喜燒搭配百合松茸蒸、才卷海老 。（圖／星宇航空提供）

星宇航空進一步表示，即日起，星宇航空從東京出發的頭等艙和商務艙航班旅客，透過星宇航空官網行程管理頁面「預選餐點」-「星饗宴」，即可享受到預選限定的人形町今半秋季套餐，未來將持續推陳出新。

另外，華航則是與連鎖手搖飲店「五桐號」推出8款「吉伊卡哇」甜點及飲品，桃園出發的日本航線經濟艙的旅客，可以品嘗到日式風味、吉伊卡哇臉型的抹茶達克瓦茲。長程航線豪華經濟艙供應兔兔包裝的鹽之花布列塔尼酥。

▲華航全航線、全艙等供應日本吉伊卡哇聯名甜點 。（圖／記者蔡亞樺攝）

經濟艙則烙印機長吉伊卡哇圖案的抹茶紅豆Q心銅鑼燒，還設計以茶為基底的飲品和點心，小八貓藍色包裝的紅玉紅茶風味小雪餅、百香果綠茶凍冰淇淋，在區域線不同航程的經濟艙提供，百香果紅茶泉泡飲供應於全航線、全艙等。

長榮航空也與知名燒肉品牌「乾杯集團」合作，台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖及紐約航線的全艙等，都可以在空中吃到乾杯集團的燒肉餐點。

▲長榮航空攜手乾杯集團，推出全新機上餐。（圖／記者蔡亞樺攝）