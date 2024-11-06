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男要小三還錢！妻收法院文件才知他外遇8年　崩潰求償百萬

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣梁姓男子與其郭姓女友因借貸關係鬧上法院，梁妻接到法院寄來的訴訟資料，才知道先生外遇，以郭女侵犯她的配偶權求償100萬元，法院審理後判郭女要賠償10萬元，全案還可上訴。

梁妻主張，她與丈夫結婚30多年，育有2女1男，家庭生活和樂圓滿且夫妻間鶼鰈情深，不料今年2月間突然收到先生在法院的訴訟資料，是丈夫提告郭姓女子，要對方還67萬元。由於郭女在答辯狀表示，自己與梁「當時是男女朋友關係」、「至少長達7年之男女朋友關係期間」，梁妻此時才發現丈夫外遇，經與先生當面懇談，確認郭女與先生自101年間開始交往，交往期間長達8年多，迄至109年8月開始分手斷聯。

梁主動認錯並詳述交往經過，雙方交往初始約1、2個月約會一次，迄至先生於103年7月間退役後，即每月下屏東至少2次，每次2至3天到郭女住處，期間先生不斷給予對方金錢援助外，另亦贈與被告家具、機車等物，春節亦會包紅包給郭女的女兒等，顯然情感連結甚深，非屬一時意亂情迷甚明。

另對方於102至103間陸續傳送多部私密影片及照片予先生，足證兩人當時關係親密以臻發生性行為程度，先生也承認與郭女交往期間確有持續發生性關係，郭女侵害她配偶權甚鉅，求償100萬元。

法院審理，郭女承認與梁男交往，但指已經分手4年多了，「我認為是她丈夫主動找我的，我沒有主動勾引他」，「當時是梁男常常跟我說他心情不好很痛苦，讓我同情他，我只是安慰他」。「原告請求的金額過高，原告當時知道我跟她丈夫在打官司，時間已經過很久了，原告請求權應已逾時效而消滅等語」。

法院認為，郭女與梁男有不正常交往且承認，僅稱已分手多年，判決郭女須賠償梁妻10萬元。

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