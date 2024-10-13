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小學保健室熊抱人夫告白　校護摩鐵激戰嬌喊：明天換我騎你

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄一名校護偷吃已婚男同事，挨告要陪30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名小學人妻校護愛上已婚男同事，不僅傳送私密處照片，兩人還多次前往摩鐵激戰，結束後校護仍興奮傳訊說「明天換我騎你」，「都興奮滴要濕濕的了啦〜開心」，被正宮發現姦情，將她告上法院求償70萬元。橋頭地院審理，判校護侵害配偶權，要賠30萬元。可上訴。

正宮主張，她和丈夫結婚15年，丈夫在某學校工作，卻和校護發展戀情。2022年12月間，校護利用保健室四下無人，突然抱住丈夫告白說很喜歡他，兩人隨即開始交往，期間校護傳送私密處照片，兩人至少3度前往摩鐵發生性行為，激戰結束後校護還傳訊說「老公加油，鼻要太累〜明天換我騎你，可是我體力不好，只能騎一小段，人家好害羞喔」、「啊〜人家想到明天可以看到老公，都興奮滴要濕濕的了啦〜開心」、「好愛你(愛心)」，人夫也回應「老婆累了，換老公騎喔〜」、「愛你(愛心)」，讓她發現後相當痛苦，要對校護求償70萬元。

全案審時，校護辯稱不知道人夫已婚，也不能證明私密處照片是她本人傳的，且就算她和人夫來往超出普通朋友關係，根據近來法律見解，已逐漸認定配偶權不存在，另正宮和人夫已長達9年無親密關係，所以她並未破壞正宮的幸福圓滿。

人夫則作證說，他在2022年7、8月時，就曾帶著未成年子女，到校護任職的學校參加雙語暑期營，因其中一個孩子身體不舒服，到保健室休息，當時他就有跟校護說這是他小孩。

法官認為，校護和人夫在同一間學校共事，在工作上多有往來、接觸，並非僅偶爾約會、碰面的男女朋友，且校護先前曾在多家醫療院所、學校擔任護理師，應具有相當社會歷練，不難發現人夫有配偶，另校護也在調解意願詢問表說明「多次想離開，成全人夫回歸家庭，無奈他總是說『從沒想過要離開我』，曾看過他傷心一面，我進而不捨、難分」，可見確實知道他有老婆。

法官審酌校護也已婚，因她鬱症等狀況造成長期情緒低落、負面思考，對主動關心親近她的人夫產生好感，進而發展不倫戀，兩人交往期間不到1年，互動多為發生性行為，校護並未涉入人夫的私生活領域等情，判校護侵害配偶權，要賠30萬元。可上訴。

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