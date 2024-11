川普當選總統！共和黨進入派對模式　支持者嗨翻「狂呼口號」歡慶

▲共和黨支持者在聽到川普當選的消息後嗨翻。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國總統大選正在陸續開票,共和黨候選人川普選情大好。隨著川普勝選的消息傳出,共和黨的支持者們如今都在慶祝勝利,他們高呼著勝利口號,進入了派對模式。

據天空新聞報導,川普的選舉人票跨過當選門檻後,費城一間鄉村小酒吧內充滿了喜悅的氣氛。共和黨支持者興奮地齊聚一堂歡慶勝利。從現場畫面可見,酒吧內大屏幕播放著福斯新聞與美國廣播公司的選情直播,每當川普再拿下一州,酒吧內就會爆發出熱烈的歡呼聲,高喊「戰鬥、戰鬥、戰鬥」的口號。

支持者麥卡(Nicholas Macca)表示,他向上帝祈禱共和黨候選人能獲勝,認為川普的經濟政策比賀錦麗的更具長遠性,讓他更堅定支持川普的信念。戴著「讓美國再次偉大」帽子的支持者瑞秋(Rachel)則表示,她喜歡川普的「原始」風格,認為他在政治上別具一格。

