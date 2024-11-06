快訊／川普確定當選美國總統　南韓總統府發聲了！

▲川普確定當選美國總統，南韓總統尹錫悅必須構思美韓同盟該如何走向下一步。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

2024美國總統大選開票已將近尾聲，其中共和黨候選人川普奪下277張選舉人票，確定過半並且當選美國總統。稍早，南韓政府對此發聲，表示將會儘速敲定總統尹錫悅與美國總統當選人之間溝通的日程。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室高層關係人士今（6）日下午在首爾市龍山區的總統辦公室召開例行記者會，現場有記者提問南韓總統將於何時與「下一屆」的美國總統進行美韓峰會，對此國家安保室第1次長金泰孝強調，「一旦美國總統大選結果出爐，期盼能早日敲定總統尹錫悅和（美國總統）當選人之間溝通的機會。」

對於尹錫悅將預計何時與新一任美國總統進行會談？金泰孝回應，「其實我政府從過去以來已經和民主黨、共和黨競選團隊主要幕僚，以及和過去曾在（美國）政府有相關工作經驗的人，針對政策等方面進行緊密聯繫與協商。」

金泰孝繼續表示，「美國總統選舉已經告一段落，且北韓（朝鮮）向俄羅斯派遣精銳部隊，對我國（南韓）國防安全構成威脅。為了不讓國防安全出現任何可動搖的裂痕，我政府將和美國新政府構築穩固的韓美安保態勢。」