　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台積電設廠帶動需求　熊本兩地大樓月租漲2到3成

▲▼ 台積電熊本廠今（2/24）日開幕，廠區門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電熊本廠開幕後，帶動了附近的房價。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

日本一家不動產資訊服務公司調查指出，隨著台積電到熊本縣菊陽町設廠，相比2021年，今年包括菊陽町及大津町部分大樓平均月租金已出現2成到3成漲幅，更甚縣府所在地的熊本市。

日本「熊本日日新聞」報導，有關台積電設廠造成地價持續上漲的熊本縣菊陽町，總公司位於日本東京的不動產資訊服務公司At Home公布周邊房租變化調查結果顯示，在菊陽町及相鄰的大津町，不論是提供單身入住或全家入住的大樓房型，目前平均月租金都已超過熊本市。

這項調查主要針對在At Home刊登的熊本縣內出租民宅物件月租金進行比較，時間為台積電宣布設廠前的2021年與今年同時期。

在菊陽町大樓平均月租金方面，今年供單身入住房型（面積在30平方公尺以下）租金為4萬9900日圓（約新台幣1萬500元），較2021年上漲為23.6%；供家庭入住房型（50平方公尺到70平方公尺）租金8萬1429日圓，漲幅23.1%。

大津町月租金同樣上漲，供單身入住房型為5萬9333日圓，漲幅36.7%；供家庭入住房型為7萬3615日圓，漲幅11.8%。

反觀熊本縣政府所在地的熊本市，供單身入住房型月租金4萬1669日圓，漲幅僅0.8%；供家庭入住房型月租金7萬3421日圓，漲幅8.4%。

從調查結果可以看出，台積電設廠造成大津町與菊陽町的租金和漲幅都高於熊本市；其中在供單身入住房型月租金部分，大津町更是比熊本市貴了近1萬8000日圓。

再看公寓的部分，菊陽町月租金漲幅在13%到16%間，大津町漲幅在5%到24%間，兩地月租金漲幅也都高於熊本市。另外，合志市的大樓與公寓租金同樣也呈現上漲趨勢。

At Home人員分析指出，菊陽町附近包括台積電相關企業在內的員工與工程相關人士等單身租屋需求特別高，這種情況明顯反應在月租金上漲幅度。另一方面，當地房仲公司對供過於求及屋齡逾20年物件的空屋增加也表達憂慮之意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
民主黨開始抓戰犯！　黨內人士曝「形象問題」是致命傷
獨／升格奶爸就偷吃同劇人妻！八點檔男星躲4天　經紀公司這樣說
雲端發票「4重複中獎」惹議　財政部宣布：獎品暫不發放
女兒2分鐘「6次沒打方向燈」遭檢舉　父怒砸機車！批拍攝者太故
川普回歸「衝擊來了」！台灣大廠：加速供應鏈赴美布局
川普確定當選美國總統　各國領導人獻祝賀！俄外交部狂酸賀錦麗
川普勝選「大讚馬斯克」！　狂喊他名字：超級天才
快訊／性侵12歲少女10分鐘　選秀藝人火速關IG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

民主黨開始抓戰犯！　黨內人士曝「形象問題」是致命傷

原本不投票！他喊：女友說不投賀錦麗就要分手...180萬人朝聖

Netflix在法國疑涉逃稅！　巴黎、阿姆斯特丹辦公室被搜索

不斷更新／川普當選！　以色列總理狂讚「最偉大的回歸」

川普確定當選美國總統　各國領導人獻祝賀！俄外交部狂酸賀錦麗

台積電設廠帶動需求　熊本兩地大樓月租漲2到3成

川普勝選感言「大讚馬斯克」！　狂喊他名字：超級天才

惹惱女性與拉丁裔　川普為何還能勝過賀錦麗？分析揭選戰關鍵

華爾街日報：中國駭入美官員手機　恐竊數千人通聯紀錄

提前祝賀川普當選！薩爾瓦多總統嗨翻發文　成全球元首第一人

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

民主黨開始抓戰犯！　黨內人士曝「形象問題」是致命傷

原本不投票！他喊：女友說不投賀錦麗就要分手...180萬人朝聖

Netflix在法國疑涉逃稅！　巴黎、阿姆斯特丹辦公室被搜索

不斷更新／川普當選！　以色列總理狂讚「最偉大的回歸」

川普確定當選美國總統　各國領導人獻祝賀！俄外交部狂酸賀錦麗

台積電設廠帶動需求　熊本兩地大樓月租漲2到3成

川普勝選感言「大讚馬斯克」！　狂喊他名字：超級天才

惹惱女性與拉丁裔　川普為何還能勝過賀錦麗？分析揭選戰關鍵

華爾街日報：中國駭入美官員手機　恐竊數千人通聯紀錄

提前祝賀川普當選！薩爾瓦多總統嗨翻發文　成全球元首第一人

日韓台頂尖大師「傳授寵物美容心法」　劉淑惠：不斷進修永保熱忱

TASS展高雄登場！聚焦淨零排放展示綠色科技　國際採購團巡禮

手伸信箱拿信差點碰到「龜殼花」　下意識退開見蛇探頭威嚇

賓士「GLE豪華休旅」將迎二度小改款！三芒星尾燈上身、測試曝光

江坤宇練三壘「純屬好玩」　 陳江和：確有此想法

2024黑琵親子輕旅行活動開始報名　黑琵數來寶、尋找野放黑琵

揭藍營《財劃法》3大爭議　綠憂衝擊中央財政：連預算都編不出來

國民黨《財劃法》版本修什麼一次看懂！　幫地方財政解決2大問題

如果金門一年可增加100億　陳玉珍喊：就算被打到半死也甘願

民主黨開始抓戰犯！　黨內人士曝「形象問題」是致命傷

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

國際熱門新聞

更新／川普當選！　以色列總理道賀

快訊／賀錦麗「取消所有公開行程」！　今晚確定不對外發言

即／川普確定當選美國總統！

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

爆紅小河馬預測「美國總統大選」　結果出爐

即／藍州票倉來了！　賀錦麗216：193急追

即／內布拉斯加州全開出　賀錦麗232：212緊咬

即／川普「再3票」就贏了　267：216大勝

即／最後一個藍州開出！賀錦麗226票落後

賀錦麗輸慘？粉絲呆坐教堂祈禱「氣氛低迷」

即／川普奪第2個搖擺州　248：216超前

即／賀錦麗拿下夏威夷　「232：216」落後

女團偶像轉行AV女優圓夢！　自曝向弟弟推薦「作品」

即／美參議院變天！共和黨贏得控制權

更多熱門

相關新聞

台積電攜手雲科大育才　日籍女學生來台追夢

台積電攜手雲科大育才　日籍女學生來台追夢

台積電響應政府政策培育半導體產業人才，今年7月與雲科大簽約合作為期5年的「半導體人才培育計畫」，由學校補助4年學費、台積電提供每月1萬元台幣生活雜費。9月開學迎來首名日籍學生「真下彩音」，畢業後可參加台積電面試，也可選擇進入其他半導體相關產業；校方表示，明年已有12名日籍學生報名。

張忠謀曾徵詢黃仁勳是否接掌台積電

張忠謀曾徵詢黃仁勳是否接掌台積電

不只台灣！日本也頭痛「電扶梯潛規則」

不只台灣！日本也頭痛「電扶梯潛規則」

即／川普確定當選　南韓總統府發聲了

即／川普確定當選　南韓總統府發聲了

川普當選！學者預測「國內房市壓力增」　台積宅衝擊大

川普當選！學者預測「國內房市壓力增」　台積宅衝擊大

關鍵字：

日本日韓要聞台積電熊本

讀者迴響

熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

更新／川普當選！　以色列總理道賀

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照

快訊／賀錦麗「取消所有公開行程」！　今晚確定不對外發言

快訊／雲端發票4人重複中獎　財部：平均日拿2至5張百元以上發票

即／川普確定當選美國總統！

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！帶回家爆同居

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌

布丁三姊弟火速搬家！門前堆滿司法郵件與撕碎本票

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面