川普稱將因「芬太尼問題」對中國徵收關稅　陸外交部：不評論

▲ 共和黨候選人、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統候選人川普先前在競選活動中表示，如果當選，將對中國商品加徵關稅，理由是「芬太尼問題」。中國外交部發言人毛寧5日在例行記者會上，對此做出回應，「對於競選言論，我不作評論。」

綜合陸媒報導，毛寧還補充道，中美之間打貿易戰、關稅戰，最終只會損害兩國乃至全球經濟的利益。

中國外交部曾在10月回應芬太尼相關議題，當時發言人強調，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，2019年，中國宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家，「中方願在平等互利、相互尊重的基礎上同美方開展禁毒合作，美國毒品氾濫根源在自身，美國政府應該採取更有效的措施。」

▲ 中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

針對川普的關稅表態，經濟專家認為，這種競選策略有較高的「操作性」風險，「川普一方面提出對華加徵關稅，同時也鼓吹財政寬鬆，二者很可能互相衝突，並帶來美元升值壓力，在近期的採訪中，川普曾表示，擔心『美元過度升值』，但加徵關稅和財政寬鬆，無疑會助推美元的強勢地位，最終可能將不利於美國的出口企業。」

專家也指出，類似的貿易政策在上屆政府中已被嘗試過，但效果不盡人意，加徵關稅可能短期內，帶來保護主義效果，然而長遠來看，貿易壁壘的增加會影響全球經濟穩定，「建議對待川普的這些言論，應保持『全面和平衡』的態度，而不必過於擔憂政策走向，因為在實際實施中，許多競選期間的激烈言辭往往會『轉向』。」

報導指出，美國對華加徵關稅的政策在川普首次執政時，便已啟動，但結果證明，雙方在這場「貿易戰」中並未達到任何共贏局面，反而在全球供應鏈、企業成本和消費者支出方面帶來了許多負面影響，而毛寧的簡短回應無疑是在表示，「中方不願輕易捲入競選言論帶來的炒作之中，而是希望透過理性對話解決問題。」