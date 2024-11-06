法務部急轉彎撤回加重墮胎罪　王婉諭：應進一步修法「墮胎除罪化」

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

法務部日前預告將修法加重懷孕婦女墮胎者罰金從3000元提高為8萬元，引起婦團、朝野立委譁然，4天內引發4000人、50個團體連署反對，法務部遂於11月5日宣布撤回草案。時代力量黨主席王婉諭5日揭露過去人工流產經驗，她表示，流產的身體影響並不亞於生產，而在心理上的傷害，更是無比巨大。王也呼籲，行政院、法務部、國會朝野各黨，應負起責任，即刻啟動「墮胎除罪化」的修法工程。

日前法務部對外公告，要修正「刑法」的墮胎罪，將罰金從三千元提高至八萬元。此修法引起婦女團體痛批、朝野立委私下譁然，時代力量黨主席王婉諭昨也痛批，此修法完全大開性平倒車。更有多位民眾連署要求撤回，法務部昨也宣布撤回提案。

王婉諭指出，人工流產是一件很殘忍的事情。但被這份殘忍傷得最深的不是別人，就是懷孕的女性。十幾年前，自己生完第一胎的小蝌蚪之後，就持續積極備孕。然而，連續兩次的懷孕結果，卻都因為胚胎發育不良而進行了人工流產。

對於過往經驗，王回憶，第一次被告知要準備人工流產時心情跌落谷底，但還是稍微鼓起了勇氣，反覆告訴自己，只是運氣不好、受精卵不健康，也沒辦法，再繼續努力吧。於是，又接著積極調養身體，並且再度懷孕。但是，當再一次的因為胚胎發育不良，在產檢時被告知要做人工流產時，自己的內心真的無法再承受下去了。

王婉諭坦言，那一天產檢回家的路上，她一邊大哭一邊開車回家的，甚至難過地大喊：「我不要再懷孕了。」自己無法再承受這種得到又失去的感覺，也無法想像，又一次有生命來到我的肚子裡，卻又再次被剝奪的感受。雖然後來很幸運也很幸福的，在醫生的協助下進行人工授精，擁有了小燈泡、小鯨魚和小海豹這三個孩子。但是，兩次人工流產，這種墜入深淵的感覺，仍永遠的改變了我。

王婉諭強調，女性的身體不是生產的工具。每一次的生育，都會對女性的身體產生巨大的影響。而流產就更不用說了，以我的個人經驗來說，流產的身體影響並不亞於生產，而在心理上的傷害，更是無比巨大。這也是為什麼，當上週我看到法務部提出了提高墮胎罪罰金的時候，我會那麼生氣。

王婉諭表示，生命經驗告訴自己，人工流產是多麼痛苦的一件事。那選擇做這麼痛苦的事情，背後一定有一個更痛苦的理由。國家沒辦法幫助女性跳脫這種困境就算了，還要用法律來綁架女性的生育、用國家的強制力來約束女性的身體，再用罰則來苛責這些辛苦的女性，這到底是多麼殘酷的惡意。

王也透露，上週收到一些私訊和陳情，質疑難道不知道墮胎很殘忍嗎？為什麼不為自己的行為負責呢？自己當然知道很殘忍。但想反問的是，既然你也覺得人工流產很殘忍，那你有沒有想過，為什麼有人會自己去做人工流產？自己敢打包票，決定是否進行人工流產的過程，絕不是一個輕鬆的事。且沒有任何女性會在沒有猶豫、沒有擔憂、沒有焦慮的情況下，自己選擇去做人工流產。

王婉諭強調，對很多人來說，懷孕或許是擁有新生命的喜悅，但這並不是所有人的故事。有些人因為性暴力、性侵害而被迫懷孕；有些人因為自身健康因素考量，而被迫人工流產；有些因為意外懷孕，卻無法養育孩子長大。對這些人來說，懷孕是個沈重且難以喜悅的負擔。

王直言，如果這個可能的新生命，會扼殺自己的人生，這樣對媽媽來說公平嗎？又或者，在這樣的狀態下生下的孩子，很可能無法獲得最佳利益、得到最好的照顧，那對他公平嗎？為什麼懷了身孕的女性，突然就失去掌握自己命運的機會了呢？

對於法務部正式撤回修法草案，王婉諭表示，這是公民社會的力量，也是民主政治的體現。只要我們能夠團結起來發聲，就能捍衛自己的權益、守護自己的權利。但這還不夠。不只要停止退步，我們還要大步向前。要呼籲行政院、法務部、國會朝野各黨，負起責任，即刻啟動「墮胎除罪化」的修法工程。

王婉諭指出，不只要將刑法第二十四章「墮胎罪」修正為「妨害生殖自主罪」，更要全面地將「墮胎」改稱為「終止懷孕」等中性詞彙。同時，還要將「優生保健法」改為「生育保健法」，並且拿掉該法律中所規範的配偶選擇權，讓女性可以擁有真正的身體自主權。

王強調，要把陳舊的法律枷鎖，從女性的身體中拿開，才不負亞洲性別最平等國家之名，更不愧對國際公約的精神。要以這次的事件作為契機，告別過時又殘酷的法律條文，讓台灣成為真正的進步國家。