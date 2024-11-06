他突收「陌生遺產繼承」霧煞煞　內行人曝先做這件事

▲男網友收到一封政府機關的發函，指他繼承了一名女士的遺產（車輛），請他辦理遺產申報以及過戶事宜，讓他滿頭問號（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

遺產繼承問題經常是每個家庭可能會面臨的課題之一，就有一名男網友表示近日收到政府機關的發函，指他繼承一名女士的遺產（車輛），請他辦理遺產申報以及過戶事宜，讓他滿臉黑人問號，這名網友將經歷PO上網，詢問大家「該不該拋棄繼承」。

這名原PO在《Dcard》論壇上發文「收到陌生人的遺產繼承」，表示自己國中時得知原來是被收養的養子，前兩天突然收到新竹縣政府稅務局發函，指他繼承一名婦人的遺產（車輛），請他去戶籍所在地主管稽徵機構辦理遺產稅申報，並至監理機關辦理過戶登記。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過這名男網友表示，「這位女士是我原生家庭的直系親屬嗎？查了下我這個被領養走的應該沒有繼承權吧？為什麼這封信上面寫我還是繼承人？！我是不是應該要去辦個拋棄繼承什麼的…我會不會到時候頭上多了一筆不認識的債務」，對此，有網友就建議，原PO要盡快辦理拋棄繼承「不是你的，就去拋棄吧」、「拋棄繼承吧，之前對面鄰居孤獨老死，也是寄給我這個，但我覺得用自己雙手賺的錢才是錢」、「邏輯上應該是：是他的，才能拋棄；不是他的，如何拋棄」。

另外，還有人提醒，養子女無法繼承生父母的遺產「依照民法1077條第2項，養子女不能繼承生父母那邊的遺產」、「收養事實存在的話，生父母那邊的財產債務都與你無關」、「我是被收養的，生父去世時，我也有收到這單子，當時有人跟我說如果確定已被收養，就不用理那張單子，所以我沒做任何事，只是打單子上的電話跟承辦人員說：我已被收養了。」

還有專業的網友也提醒原PO，先釐清是否為收養身份，再辦理後續拋棄繼承「關於繼承權的部分，建議去戶政事務所調一下個人的記事不省略戶籍謄本（帶身分證、便章），檢查一下看看有沒有出養的記事，先確定有無繼承權，來決定有沒有要繼承」、「先去戶政調自己的資料，看是不是已被收養，如果被收養的話不會繼承到本家的東西，打電話去新竹稅務局，請他們釐清繼承人；如果沒被收養，就會繼承到本家的東西，不想要後續有其他問題，請於知情的三個月內去法院做拋棄繼承」。

除此之外，有網友也有類似的經驗，不過卻是詐騙，「我自己是遇過類似的詐騙，說我被某英國無子嗣的公爵還什麼的，給指定為過世後的繼承人之一，不過該文件是英文寫的，當初也因為第一次收到有人主動寄英文信，拿去google翻譯才知道，不過，後來我沒理他，因為要接受要先付六位數的英鎊的稅金跟其他費用，就算是我的也收不了」。

另據《東森新聞》引述新竹縣政府稅務說法，依民法規定，車輛所有人死亡後，繼承人承受其財產上之一切權利及義務，如繼承人未辦理拋棄繼承即為該車所有人，車輛所有人死亡後所產生的使用牌照稅，稽徵機關將會向其繼承人課徵。

延伸閱讀

▸ 髮型師完美還原「別剪太短了」爆紅！ 直播10萬人看

▸ 公公「鄉下挖芋頭」回家吃！她手癢爆…咬一口嘴巴麻掉 全場看完驚呼

▸ 帶國小兒看病「求醫別檢查喉嚨」！背後原因曝 全場聽完超怒