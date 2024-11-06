　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他突收「陌生遺產繼承」霧煞煞　內行人曝先做這件事

男網友收到一封政府機關的發函，指他繼承了一名女士的遺產（車輛），請他辦理遺產申報以及過戶事宜，讓他滿頭問號（示意圖／Pixabay）

▲男網友收到一封政府機關的發函，指他繼承了一名女士的遺產（車輛），請他辦理遺產申報以及過戶事宜，讓他滿頭問號（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

遺產繼承問題經常是每個家庭可能會面臨的課題之一，就有一名男網友表示近日收到政府機關的發函，指他繼承一名女士的遺產（車輛），請他辦理遺產申報以及過戶事宜，讓他滿臉黑人問號，這名網友將經歷PO上網，詢問大家「該不該拋棄繼承」。

這名原PO在《Dcard》論壇上發文「收到陌生人的遺產繼承」，表示自己國中時得知原來是被收養的養子，前兩天突然收到新竹縣政府稅務局發函，指他繼承一名婦人的遺產（車輛），請他去戶籍所在地主管稽徵機構辦理遺產稅申報，並至監理機關辦理過戶登記。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過這名男網友表示，「這位女士是我原生家庭的直系親屬嗎？查了下我這個被領養走的應該沒有繼承權吧？為什麼這封信上面寫我還是繼承人？！我是不是應該要去辦個拋棄繼承什麼的…我會不會到時候頭上多了一筆不認識的債務」，對此，有網友就建議，原PO要盡快辦理拋棄繼承「不是你的，就去拋棄吧」、「拋棄繼承吧，之前對面鄰居孤獨老死，也是寄給我這個，但我覺得用自己雙手賺的錢才是錢」、「邏輯上應該是：是他的，才能拋棄；不是他的，如何拋棄」。

另外，還有人提醒，養子女無法繼承生父母的遺產「依照民法1077條第2項，養子女不能繼承生父母那邊的遺產」、「收養事實存在的話，生父母那邊的財產債務都與你無關」、「我是被收養的，生父去世時，我也有收到這單子，當時有人跟我說如果確定已被收養，就不用理那張單子，所以我沒做任何事，只是打單子上的電話跟承辦人員說：我已被收養了。」

還有專業的網友也提醒原PO，先釐清是否為收養身份，再辦理後續拋棄繼承「關於繼承權的部分，建議去戶政事務所調一下個人的記事不省略戶籍謄本（帶身分證、便章），檢查一下看看有沒有出養的記事，先確定有無繼承權，來決定有沒有要繼承」、「先去戶政調自己的資料，看是不是已被收養，如果被收養的話不會繼承到本家的東西，打電話去新竹稅務局，請他們釐清繼承人；如果沒被收養，就會繼承到本家的東西，不想要後續有其他問題，請於知情的三個月內去法院做拋棄繼承」。

除此之外，有網友也有類似的經驗，不過卻是詐騙，「我自己是遇過類似的詐騙，說我被某英國無子嗣的公爵還什麼的，給指定為過世後的繼承人之一，不過該文件是英文寫的，當初也因為第一次收到有人主動寄英文信，拿去google翻譯才知道，不過，後來我沒理他，因為要接受要先付六位數的英鎊的稅金跟其他費用，就算是我的也收不了」。

另據《東森新聞》引述新竹縣政府稅務說法，依民法規定，車輛所有人死亡後，繼承人承受其財產上之一切權利及義務，如繼承人未辦理拋棄繼承即為該車所有人，車輛所有人死亡後所產生的使用牌照稅，稽徵機關將會向其繼承人課徵。

延伸閱讀
髮型師完美還原「別剪太短了」爆紅！　直播10萬人看
公公「鄉下挖芋頭」回家吃！她手癢爆…咬一口嘴巴麻掉　全場看完驚呼
帶國小兒看病「求醫別檢查喉嚨」！背後原因曝　全場聽完超怒

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／《卡卡囌》製作人痛喊：朱鳳崗含冤而死！「我媽也輕生了」
徐若熙「結婚又當爸」！開心曬身分證、愛妻肚皮
金針菇遭疑「加入邪教團體」首回應
選出史上第一位「女總統or重罪元首」　英媒：美國歷史性的一天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送取餐店家竟在桃機二航廈　工會傻眼：以後跑外送要帶護照

他突收「陌生遺產繼承」霧煞煞　內行人曝先做這件事

女友爸房產很多卻開「10年破車」　他疑惑：真是有錢人？網揭真相

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

會贏喔！「糗爺」李亦伸開示美國大選　3優勢押寶賀錦麗

快訊／東北季風狂甩雨彈！4縣市大雨特報　最新警戒區域曝

愛吃綠色蔬菜！58歲女黃斑部退化「快瞎掉」　醫師抓出元兇

交往9個月！大11歲男友「極限挑逗」卻不做愛　她崩潰求解

北捷立告示「兩側皆可站」　他進站目擊1場景嘆：還是潛規則戰勝

快訊／高雄跟進！即日起學校午餐「禁用飛馬牌咖哩粉」至學期末止

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

柯延押豬隊友是學姐 抓包隔空串證｜20241105 ET午間新聞

外送取餐店家竟在桃機二航廈　工會傻眼：以後跑外送要帶護照

他突收「陌生遺產繼承」霧煞煞　內行人曝先做這件事

女友爸房產很多卻開「10年破車」　他疑惑：真是有錢人？網揭真相

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

會贏喔！「糗爺」李亦伸開示美國大選　3優勢押寶賀錦麗

快訊／東北季風狂甩雨彈！4縣市大雨特報　最新警戒區域曝

愛吃綠色蔬菜！58歲女黃斑部退化「快瞎掉」　醫師抓出元兇

交往9個月！大11歲男友「極限挑逗」卻不做愛　她崩潰求解

北捷立告示「兩側皆可站」　他進站目擊1場景嘆：還是潛規則戰勝

快訊／高雄跟進！即日起學校午餐「禁用飛馬牌咖哩粉」至學期末止

外送取餐店家竟在桃機二航廈　工會傻眼：以後跑外送要帶護照

快訊／川普與妻子在佛州完成投票　自信喊「會贏」且差距會很大

2孩童舉手過斑馬線！白車「不停讓」加速過彎被罵爆

「關鍵賓州」郵寄選票認定費時　美國大選計票料將拖延

他突收「陌生遺產繼承」霧煞煞　內行人曝先做這件事

選民陸續投票！現場畫面曝光　CNN：對美國與世界影響深遠的選舉

女友爸房產很多卻開「10年破車」　他疑惑：真是有錢人？網揭真相

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

京華城獲840%容積仍不滿足　沈慶京羈押前聲請釋憲慘吞敗

韓星愛牌MATIN KIM登台「首店開幕細節曝」！搶入手話題鐵牌包、T恤

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

生活熱門新聞

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

苦盡甘來！11月運勢逆襲TOP3生肖

銀杏颱風周四、周五最靠近「2地恐有豪雨」　低溫跌到17度

立冬來了！命理師警告「4生肖逢天刑星」感情巨變

會贏喔！「糗爺」李亦伸開示美國大選

YTR金針菇來台10年「被一票棄坑」！

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

銀杏「先減慢再加速」　最新各國路徑曝

快訊／東北季風發威！4縣市大雨特報　下到明天

快訊／4縣市大雨特報　最新警戒區域曝

交往9個月！大11歲男友「極限挑逗」卻不做愛

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

58歲女黃斑部退化快瞎掉　醫師揪元兇

求鎖後照鏡被拒！Gogoro騎士怒給宏佳騰1星

更多熱門

相關新聞

為何發票要加「統一」2字！他一問爆論戰　由來揭曉

為何發票要加「統一」2字！他一問爆論戰　由來揭曉

一名網友日前好奇發文，不解為何發票前面要加「統一」2字，這番話掀起激烈論戰，一派人洗版狂酸，覺得他故意挑起敏感議題，但也有網友熱心科普，直呼「這裡是指格式啦！」

一定要運動？營養師解答12個減肥疑問

一定要運動？營養師解答12個減肥疑問

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

凌晨狂震驚醒！眾人傻眼：都在半夜

凌晨狂震驚醒！眾人傻眼：都在半夜

4孩想拋棄繼承給母養老　律師揭3關鍵

4孩想拋棄繼承給母養老　律師揭3關鍵

關鍵字：

遺產繼承政府發函拋棄繼承養子身份疑問

讀者迴響

熱門新聞

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

台南情侶雙屍命案！姐收「弟家鑰匙」察覺有異

許玲玲寫真尺度過大絕美尻肉曝光

獨／激戰同劇人妻4回！已婚男星「急關臉書」神隱

轟到臉都爛了！北韓軍慘遇烏軍「首波砲擊」

金針菇遭疑「加入邪教團體」　迴避6天首回應

歷史性1天　美將選出首位「女總統or重罪犯」

美兒少猥褻犯潛逃台灣正面照曝光　教育部憂「潛進校園」

苦盡甘來！11月運勢逆襲TOP3生肖

徐若熙「結婚又當爸」！開心曬身分證

銀杏颱風周四、周五最靠近「2地恐有豪雨」　低溫跌到17度

公車司機月薪91K羨煞！全場一看哭了「用命換來的」

《卡卡囌》製作人：朱鳳崗含冤死

立冬來了！命理師警告「4生肖逢天刑星」感情巨變

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面