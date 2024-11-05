12歲兒遭撞亡今解剖　父忍悲：會燒他最愛的電腦、腳踏車相陪

記者許權毅／台中報導

台中市一名12歲黃姓男童騎腳踏車遭撞輾死亡，遺體今日下午在台中殯儀館進行解剖，要釐清確切死因、肇事責任歸屬。黃父今被問到，有準備什麼給兒子送別？黃父回憶兒子的喜好說，他喜歡電腦跟腳踏車，還會自己組裝電腦硬碟，會燒給他，還有一般習俗中都會準備的紙紮屋等等。

▲台中男童遭撞輾死亡，檢警今日對遺體進行解剖，釐清死因。（圖／記者許權毅攝，下同）



檢警今日會同法醫、家屬在台中殯儀館進行解剖，主因是檢方要釐清，第一時間撞擊的湯姓騎士與二度撞輾的傅姓駕駛，2人肇事責任比例。黃童遺體被運至相驗解剖室後，由黃父進入確認人別，離開時難掩悲痛神情，也與協助後事的里長對談，討論孩子傷勢位置。

黃父今日說，2位肇事駕駛因為沒有互動，對方確實沒有主動表達歉意，後續也未接到電話。僅在檢方訊問時，對方提及的內容，自己有提出反駁。

幼子年僅12歲喪命，黃父回憶起孩子最愛的物品，便是電腦跟腳踏車。黃父表示，會送別的物品，是準備了兒子平常真實喜歡的衣服、褲子，至於紙紮物，會燒給他房子、電腦、腳踏車以及遙控無人機，畢竟都是孩子最愛的東西。

▲黃姓男童喜歡騎腳踏車、玩電腦，爸爸將燒這些物品相陪。（圖／民眾提供）